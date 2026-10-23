L’Alfàs del Pi reunirá a mujeres referentes en innovación, ciencia y transformación tecnológica

L’Alfàs del Pi acogerá el próximo 16 de noviembre la quinta edición del Encuentro Mujeres, Innovación y Ciencia, una jornada que reunirá a profesionales que están liderando la innovación y la transformación tecnológica desde las administraciones públicas, las universidades, las empresas y los centros de conocimiento e innovación. El encuentro se celebrará en el Centro Social Playa Albir, de 9:00 a 16:00 horas, y ofrecerá un espacio para compartir experiencias, presentar proyectos y generar nuevas conexiones en torno a los grandes retos científicos y tecnológicos actuales.

Organizado por el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, la Red Innpulso y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el encuentro se ha consolidado como un espacio para visibilizar el papel de las mujeres en el desarrollo científico y tecnológico, favorecer el intercambio de conocimientos y promover iniciativas innovadoras con impacto en la sociedad.

La concejala de Innovación y Relaciones Institucionales, Rocío Guijarro, ha destacado la importancia de dar visibilidad al talento femenino y fomentar la participación de las mujeres en los ámbitos científicos y tecnológicos. “La innovación y la transformación digital ofrecen grandes oportunidades para mejorar nuestra sociedad, y es fundamental que las mujeres participen activamente en estos procesos y ocupen espacios de liderazgo. Este encuentro nos permite conocer proyectos inspiradores, compartir conocimientos y crear redes de colaboración que contribuyan a impulsar una innovación más inclusiva”, ha señalado.

La inteligencia artificial, el análisis de datos, la digitalización y las ciudades inteligentes tendrán un papel destacado en esta quinta edición. A través de ponencias, espacios de diálogo y presentaciones de proyectos, las participantes compartirán experiencias sobre la aplicación de nuevas tecnologías para mejorar los servicios públicos, optimizar la gestión urbana y dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía.

Otro de los ejes centrales será el liderazgo femenino en la innovación y la transformación tecnológica. Profesionales procedentes de distintos ámbitos presentarán iniciativas desarrolladas desde las administraciones públicas, las universidades, las empresas y los centros de investigación, mostrando cómo el conocimiento y la colaboración pueden convertirse en motores de cambio.

La jornada prestará también especial atención a las vocaciones STEM —ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas—, con el objetivo de fomentar el interés de niñas y jóvenes por estas disciplinas y destacar la importancia de contar con referentes femeninos que contribuyan a romper estereotipos y ampliar las oportunidades profesionales de las nuevas generaciones.

Las ciudades integrantes de la Red Innpulso tendrán igualmente un papel protagonista, con la presentación de experiencias e iniciativas impulsadas en diferentes puntos de España en ámbitos como la inteligencia artificial, la innovación pública, la gestión de datos, la inclusión digital y el desarrollo de ciudades inteligentes.

“Queremos que esta jornada sea también una oportunidad para establecer alianzas entre municipios, universidades, empresas y centros de conocimiento. Compartir experiencias y aprender de proyectos que ya están en marcha nos ayuda a identificar nuevas soluciones y a avanzar hacia ciudades más innovadoras, sostenibles e inclusivas”, ha añadido Guijarro.

El V Encuentro Mujeres, Innovación y Ciencia permitirá conocer de primera mano el trabajo de profesionales que están impulsando proyectos de transformación tecnológica, así como favorecer el intercambio de ideas y la creación de nuevas oportunidades de cooperación entre organizaciones e instituciones.

La jornada tendrá lugar el lunes 16 de noviembre, de 9:00 a 16:00 horas, en el Centro Social Playa Albir, situado en la calle San Miguel, número 1. La asistencia requiere inscripción previa a través del correo electrónico innovacion@lalfas.com.