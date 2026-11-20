Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad alicantina de Benidorm, a un varón, de 22 años de edad, sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención (OEDE), dictada por las autoridades de Suiza por delitos de agresión, lesiones, intento de asesinato, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.

Los hechos tuvieron lugar cuando una patrulla de seguridad ciudadana, que realizaba labores de prevención de la delincuencia, observó a dos varones que viajaban en un vehículo y que, al percatarse de la presencia policial, realizaron una maniobra evasiva.

Ante esta circunstancia, los agentes procedieron a identificar a sus ocupantes. Durante la intervención, uno de ellos presentó un permiso de conducir francés que despertó las sospechas de los policías por sus características y aparente procedencia irregular.

Tras realizar las correspondientes comprobaciones en las bases de datos policiales, los agentes confirmaron que el documento era falso. Asimismo, verificaron que sobre el identificado pesaba una Orden Europea de Detención (OEDE), interesada por las autoridades de Suiza.

Reclamado por hechos relacionados con amenazas y violencia

La Orden Europea estaba relacionada con unos hechos ocurridos en Suiza en agosto de 2025, en el contexto de una disputa económica. Según versa la Orden, el detenido habría amenazado de muerte a otra persona utilizando un cuchillo, mientras le exigía una cantidad de dinero.

Además, las autoridades suizas le atribuyen su presunta participación en una agresión física junto con otras personas, también motivada por disputas económicas relacionadas con el tráfico de drogas en la que habría hecho uso de un arma de fuego, dejando a la víctima inconsciente.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.