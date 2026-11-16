La Fiscalía solicita un total de 32 años y medio de cárcel para dos taxistas acusados de drogar y agredir sexualmente a una mujer en El Albir

Según recoge el escrito de acusación, los hechos se produjeron durante la madrugada del 21 de septiembre de 2013, después de que la mujer coincidiera con los procesados en un pub de El Albir. Allí, presuntamente, le acercaron unos polvos que la dejaron en estado de semiinconsciencia.

Posteriormente, los dos acusados la trasladaron en uno de sus taxis hasta una vivienda del municipio, donde, siempre según la Fiscalía, la forzaron sexualmente.

El Ministerio Público solicita para cada uno de los procesados penas por dos delitos de agresión sexual y uno de lesiones. La causa llega a juicio más de trece años después de los hechos denunciados.