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La Fiscalía solicita un total de 32 años y medio de cárcel para dos taxistas acusados de drogar y agredir sexualmente a una mujer en El Albir

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2013, cuando, según la acusación, ambos trasladaron a la víctima en taxi hasta una vivienda, donde habría permanecido retenida durante siete horas

Onda Cero Marina Baixa

Alfàs del Pi |

La Fiscalía solicita un total de 32 años y medio de cárcel para dos taxistas acusados de drogar y agredir sexualmente a una mujer en El Albir
La Fiscalía solicita un total de 32 años y medio de cárcel para dos taxistas acusados de drogar y agredir sexualmente a una mujer en El Albir | Onda Cero MB

Según recoge el escrito de acusación, los hechos se produjeron durante la madrugada del 21 de septiembre de 2013, después de que la mujer coincidiera con los procesados en un pub de El Albir. Allí, presuntamente, le acercaron unos polvos que la dejaron en estado de semiinconsciencia.

Posteriormente, los dos acusados la trasladaron en uno de sus taxis hasta una vivienda del municipio, donde, siempre según la Fiscalía, la forzaron sexualmente.

El Ministerio Público solicita para cada uno de los procesados penas por dos delitos de agresión sexual y uno de lesiones. La causa llega a juicio más de trece años después de los hechos denunciados.

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