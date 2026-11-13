Villajoyosa inicia los trabajos para renovar el paseo de albero de la calle Mestral de la Cala

El Ayuntamiento de Villajoyosa invertirá 220.000 euros en renovar el paseo de albero de la calle Mestral de la Cala. La actuación contempla el cambio de pavimento actual por hormigón impreso más duradero además de nuevo mobiliario urbano reciclado.

El Alcalde Marcos Zaragoza ha firmado este viernes el acta de inicio de los trabajos junto al concejal de Urbanismo, Pedro Ramis, técnicos municipales y de la empresa adjudicataria, Vías y Obras Aitana SL.

El Alcalde Marcos Zaragoza indicó que “como ya dijimos hace unas semanas, damos inicio a la actuación que vamos a llevar a cabo en una de las avenidas más transitadas de la Cala y que cuenta con un largo paseo peatonal que actualmente se encuentra en mal estado debido al deterioro y la erosión provocada por las lluvias”. El primer edil añadió que “con esta actuación, creamos un espacio más accesible y seguro para los peatones que lo usan cada día”.

La actuación abarcará una superficie total de 2.820 metros cuadrados a lo largo de un trazado de aproximadamente 650 metros lineales de la avenida Mestral, entre las calles Garbí y Tramuntana. El concejal de Urbanismo, Pedro Ramis, explicó que “se va a levantar y excavar el firme degradado para ubicar una base con hormigón de nivelación y la posterior ejecución de una capa de 14 cm de hormigón impreso de alta resistencia, en un tono similar al albero para integrarse armoniosamente en el entorno paisajístico del barrio”.

El albero actual presentaba acusadas deficiencias por el paso del tiempo y las inclemencias meteorológicas, lo que generaba molestias e inseguridad a los viandantes.

Además de la sustitución integral del pavimento actual, se llevará a cabo la retirada del mobiliario urbano deteriorado y la posterior instalación de 10 nuevos bancos ergonómicos y 10 papeleras de acero inoxidable. “Todo el nuevo mobiliario estará fabricado a partir de material plástico reciclado de alta durabilidad, apostando por la sostenibilidad ambiental y la reducción de los costes de mantenimiento a largo plazo”, indicó Pedro Ramis.

El Alcalde Marcos Zaragoza apuntó que “seguimos invirtiendo para garantizar que este barrio renueve infraestructuras y responder a las demandas de vecinos y residentes, a la vez que creamos un barrio más accesible”.