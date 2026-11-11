La Marina Baixa lleva a las calles sus reivindicaciones por el acceso a la vivienda

La plaza Triangular de Benidorm ha acogido este miércoles una concentración con motivo de la huelga general convocada contra la crisis de la vivienda y la subida de los precios del alquiler. La movilización ha reunido a vecinos, colectivos sociales y representantes sindicales de distintos sectores de la Marina Baixa, con presencia de municipios como Altea, l’Alfàs del Pi, La Nucía y La Vila Joiosa.

La principal reivindicación de la jornada es denunciar las dificultades de acceso a una vivienda digna, especialmente para la población trabajadora, que ve cómo una parte cada vez mayor de sus ingresos se destina al alquiler o a la compra de una casa.

En la concentración han participado sindicatos de diferentes ámbitos, entre ellos el educativo y el sanitario. Desde el sector de la enseñanza, Juan Luis Aguado, portavoz comarcal del STEPV, ha advertido de las consecuencias que el precio de la vivienda tiene sobre la estabilidad de las familias y, especialmente, sobre el alumnado. Según ha explicado, hay familias que destinan "más del 50, del 60, incluso del 70% de sus ingresos" al alquiler o a la compra de una vivienda.

Aguado ha señalado que esta situación repercute directamente en las condiciones en las que estudian los menores: "Imaginemos unos alumnos que por la tarde han de hacer sus estudios y que no tienen un lugar en concreto donde estudiar, o que han de compartir un piso con otras familias o que en un mes han de volver a cambiar y están en una mudanza continua en sus vidas".

El representante sindical también ha vinculado el acceso a la vivienda con la necesidad de mejorar los salarios y ha reclamado tanto una subida salarial como medidas para contener los precios del alquiler.

La protesta también ha contado con la participación del sector sanitario. Silvia Sánchez, delegada de Intersindical Salut en la Marina Baixa, ha denunciado las dificultades de los profesionales para acceder a una vivienda debido a los bajos salarios de distintas categorías del sistema sanitario. "Tenemos diferentes categorías profesionales con salarios muy bajos que no permiten obtener una vivienda digna o acceder ni siquiera a alquileres justos", ha afirmado.

Sánchez ha reclamado condiciones laborales dignas y mejores retribuciones, pero también ha puesto el foco en la falta de personal que, según denuncia, afecta al departamento de salud. En este sentido, ha criticado la incertidumbre sobre la planificación de las plantillas de cara al próximo año: "A 11 de noviembre todavía no sabemos con el personal que vamos a contar".

La delegada sindical ha señalado especialmente la falta de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería durante el turno de noche. Según ha explicado, "somos de los pocos departamentos que solo hay una TCAE por la noche para 36 pacientes", una situación que considera especialmente preocupante en una comarca con una población envejecida y una elevada demanda asistencial.

Desde los distintos sindicatos participantes se ha insistido en que la crisis de la vivienda no afecta únicamente a un sector profesional, sino que condiciona la vida de buena parte de la población trabajadora de la Marina Baixa.