Benidorm expresa su devoción por Sant Jaume en una solemne procesión por las calles del casco antiguo

Cientos de personas han acompañado esta tarde noche a Sant Jaume Apòstol por las calles del casco antiguo de Benidorm, en la solemne procesión que los vecinos de la localidad dedican a su patrón en la tercera jornada de les Festes Majors Patronals, la que se festeja al santo. Las puertas de la iglesia de Sant Jaume i Santa Anna se han abierto poco antes de las 19.30 horas para demostrar al Apóstol la devoción del pueblo, que una vez más ha participado de manera masiva en esta procesión, como lo hizo una día antes con la de la Mare de Déu del Sofratge.

La comitiva ha partido de la puerta de la iglesia parroquial para recorrer de forma solemne las calles Mayor, Alameda del alcalde Pedro Zaragoza Orts, Paseo de la Carretera, Santa Faz, Mal Pas y Plaza de San Jaime, Centenares de vecinos y turistas se han agolpado tanto para participar como para seguir el paso de esta procesión.

El alcalde, Toni Pérez, junto a la edil de Fiestas, Mariló Cebreros; numerosos ediles de la Corporación municipal; los diputados autonómicos José Ramón González de Zárate, Manuel Pérez Fenoll y Mario Villar, han presidido la procesión junto al párroco de San Jaime, Juan Antonio González. Con ellos, los presidentes de la Comissió de Festes y la Associació de Penyes, Ramón Cano y Diego Carrasco.

Pocos metros por delante de ellos, la imagen del patrón de Benidorm ha salido en procesión a hombros de los Costalers de Sant Jaume, y precedido por las reinas de las Festes Majors Patronals 2025, Laura Ivars y Carmen Guillem, junto a sus cortes de honor; la pregonera y directora general de Familia, Infancia y reto Demogtráfico, Angélica Such, y su familia; el director general de Atención a las Víctimas y Acceso a la Justicia, Francisco Javier Soler; mayorales y mujeres vestidas de ‘Manola’; y la imagen de la Virgen del Sufragio, a hombros de sus Mariners y acompañada de las Camareres de la Mare de Déu, además de centenares de vecinos.

Al finalizar, ya de vuelta en la plaza de Sant Jaume, y con el apóstol de frente a la bahía, se ha encendido la tradicional ‘estampeta’ acompañada al final por fuegos artificiales. A continuación, dentro del templo parroquial como es tradición, el párroco Juan Antonio González ha dado lectura a la lista con la propuesta de las 54 personas que se han inscrito en la lista oficial para organizar las próximas Festes Majors Patronals de 2027.

Por la noche será el turno de la música en vivo, con el concierto de Leticia Sabater en la plaza de SS MM Reyes de España a las 22.30 horas. Media hora después, en l’Hort de Colón, actuará la Orquesta Conecta2. A medianoche saldrá la Bandeta desde la Casa del Fester para recorrer las calles y peñas de Benidorm. A la una de la madrugada será el turno de Danny Romero en la plaza del Ayuntamiento, que cerrará la jornada con DJ Kalenda.

La jornada del martes comenzará con una chocolatada popular en la carpa de los mayorales a las nueve y a las 10.30 se celebrará la solemne misa de réquiem en la iglesia de Sant Jaume i Santa Anna. Al término de la misma se ofrecerá una corona de laurel ante el monumento a los Caídos en el Mar en la plaza de la Senyoria, tras la cual se visitarán los dos cementerios de la ciudad para recordar a los difuntos.

Por la tarde, a partir de las 19 horas, desde la calle Venus, partirá el ‘Desfile del Humor’ organizado por la Associació de Penyes Verge del Sofratge, en el que se han inscrito para participar un total de nueve peñas.

Las Festes Majors Patronals se prolongarán con decenas de actividades de todo tipo hasta el próximo miércoles, 12 de noviembre. El programa de actos completo se puede consultar en la web municipal, a través del siguiente enlace https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/fiestas/fiestas-mayores-patronales-de-benidorm, así como en todos los canales oficiales de comunicación del Ayuntamiento de Benidorm.