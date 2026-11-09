El Consell ratifica la declaración de emergencia de las obras para reparar dos estaciones de bombeo del sistema de saneamiento de La Vila Joiosa

El Consell ha tomado razón de la declaración de emergencia de las obras de reparación de las cámaras húmedas de las estaciones de bombeo Hospital y Autopista, pertenecientes al sistema de saneamiento y depuración de La Vila Joiosa, así como de la correspondiente dirección facultativa.

El presupuesto asciende a 985.283 euros, de los cuales 896.348 euros corresponden a la ejecución de las obras y 88.935 euros al servicio de dirección facultativa.

El sistema de saneamiento de La Vila Joiosa está integrado por una red de colectores generales e impulsiones de 25,5 kilómetros de longitud y nueve estaciones de bombeo. Los colectores que transportan las aguas residuales del casco urbano hasta la estación depuradora fueron construidos en 1992, mientras que los correspondientes a la Cala de Finestrat y a zonas colindantes de Benidorm y La Vila Joiosa se ejecutaron en 2007.

Durante las labores de mantenimiento realizadas en marzo de 2026 en la estación de bombeo Hospital se constató un agravamiento del deterioro de su cámara húmeda. Un informe técnico identificó distintas patologías estructurales y señaló la necesidad de intervenir para garantizar la seguridad de la instalación. Una situación similar se detectó en la estación Autopista, cuyo informe técnico, emitido el 1 de junio, constató un avanzado estado de deterioro debido a la corrosión.

Ambas estaciones están conectadas en serie: Hospital recibe las aguas residuales de otras estaciones de bombeo de La Vila Joiosa, Finestrat y Benidorm, mientras que Autopista recoge las aguas impulsadas desde Hospital y las conduce hasta la depuradora de La Vila Joiosa. Por este motivo, antes de poner fuera de servicio cualquiera de ellas es necesario habilitar soluciones alternativas que permitan mantener la evacuación de las aguas residuales y evitar posibles vertidos sin depurar. Por ello, para mantener el servicio durante los trabajos, será necesario ejecutar cámaras húmedas provisionales.