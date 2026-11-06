El lunes 9 de noviembre comienza la campaña “Bono Consumo La Nucía 2026”

La quinta campaña de “Bono Consumo” de La Nucía se desarrollará desde este próximo lunes 9 de noviembre al 24 de diciembre, en los 65 comercios que han confirmado su participación. Para esta campaña la Diputación de Alicante ha otorgado una subvención de 277.373 €. Los nucieros y nucieras podrán hacer uso de esta campaña en los comercios que se han adherido a la campaña y que su dinero “valga el doble”, ya que al comprar con el “bono consumo” el valor de su dinero se duplica. El Bono Consumo se tramita en la web: https://bonosconsumo.lanucia.es

Esta campaña es posible gracias a la subvención de 277.373 € de la Diputación de Alicante, y está organizada por AECNU y la concejalía de Comercio del Ayuntamiento de La Nucía. En la presentación de esta campaña “Bono Consumo” de La Nucía han participado Juan Andrés Montiel, presidente de AECNU y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

Es la quinta campaña que se realiza tras el gran éxito que tuvieron las cuatro primeras ediciones: septiembre 2022, diciembre 2022, septiembre 2023, septiembre de 2024.

“Impulso de comercio local de cara a Navidad”

“Con esta campaña de Bonos Consumo conseguiremos impulsar el comercio local de cara a las Navidades ya que durante este mes y has el 25 de diciembre los nucieros y nucieras duplicarán el valor de su dinero adquiriendo los bonos consumo. De este modo, una persona que adquiere bonos por valor de 100 euros, obtiene 100 euros más aportados por el Ayuntamiento de La Nucía gracias a esta campaña. Por ello agradecemos a la Diputación por concedernos esta subvención que lo ha hecho posible con un total de 277.373 €. De momento hay 65 empresas ya adheridas a la campaña y el plazo para hacerlo sigue abierto, por lo que animamos a los comercios a que lo hagan y se beneficien durante la campaña de Bonos Consumo 2026” comentó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

Adquisición de Bonos Consumo

A partir del próximo lunes 9 de noviembre los vecinos y vecinas podrán adquirir “Bono Consumo La Nucía 2026” de 5, 10, 20, 50 y 100 euros, a través de la web https://bonosconsumo.lanucia.es Hasta un máximo de 100 euros por persona, que serán 200 euros en Bonos Consumo, de los que 100 los aporta el Ayuntamiento de La Nucía. Con estos Bonos Consumo se podrá comprar y consumir en La Nucía en los comercios adheridos a la campaña durante el mes y medio, del 9 de noviembre al 24 de diciembre y “ganar el doble” ya que al comprar con el “bono consumo” el valor del dinero se duplica. Porque al comprar el bono de 5 € el consumidor paga 2,5 €, de un bono de 10 € paga 5 €, del bono de 20 € paga 10 €, del de 50 paga 25 €, del de 100 € paga 50 €. Se podrán utilizar varios bonos en una misma compra, siempre que sean de la misma persona.

Los bonos consumo se destinan directamente a la población empadronada mayores de 18 años. En esta quinta campaña podrán adquirir bono consumos todas las personas que cumplan 18 años durante la anualidad de 2026.

Punto físico bonos: La Casilla

El próximo miércoles 11 de noviembre de 10 a 14 y de 16,30 a 18,30 horas se habilitará un punto físico para adquirir “Bonos Consumo 2026” en el Centro de la 3ª Edad La Casilla, para “evitar que la brecha digital deje a la gente mayor fuera de la campaña”. Los días posteriores habrá asesoramiento presencial para ayudar en el trámite en el Centre Juvenil.

Adhesión de los comercios a la Campaña

Ya hay 65 comercios adheridos y el plazo sigue abierto durante toda la campaña. Todas las tiendas, comercios, bares, restaurantes, peluquerías...etc. interesados en sumarse, pueden hacerlo en la web https://bonosconsumo.lanucia.es donde también se puede consultar ya los comercios adheridos. Pueden adherirse a esta campaña 2026 tiendas, comercios, supermercados hasta 400 m2, agencias de viaje, bares, restaurantes, hoteles, talleres, academias, instalaciones deportivas, ópticas, masajistas, peluquerías, esteticistas, dentistas…etc. Quedan excluidas Loterías, Casas de Apuestas, Estancos, supermercados de más de 400 m2…etc.