Altea pone en marcha una nueva campaña de Bono Consumo con 344.388€ para impulsar el comercio local

La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Altea anuncia una nueva edición de la campaña de Bono Consumo; una iniciativa destinada a fomentar las compras en los establecimientos del municipio y contribuir a la economía de las familias alteanas.

En esta ocasión, la campaña contará con una dotación total de 344.388 euros, procedentes de una subvención de la Diputación de Alicante, que permitirá generar un impacto económico de hasta 688.776 euros en el comercio local. El edil de Comercio, Jose Maria Borja, destaca la importancia de esta iniciativa para continuar dinamizando la actividad comercial del municipio, especialmente durante las semanas previas a la campaña navideña. “Con esta nueva edición del Bono Consumo queremos continuar apoyando a nuestros comercios de proximidad y, al mismo tiempo, facilitar que las familias alteanas puedan realizar sus compras con un ahorro importante. Es una iniciativa que beneficia tanto a los consumidores como al tejido comercial de nuestro pueblo”, señala Borja.

Dos periodos de descarga de bonos

La campaña se desarrollará en dos periodos diferenciados, con el objetivo de facilitar el acceso a los bonos y distribuirlos a lo largo de varias semanas. El primer periodo de descarga empezará el jueves 12 de noviembre, a partir de las 09:00 horas, a través de la página web oficial www.bonoconsumoaltea.es Para esta primera fase se destinarán 200.000 euros y los bonos adquiridos se podrán utilizar hasta el 22 de noviembre a las 23:59 horas. El segundo periodo se iniciará el lunes 23 de noviembre, a las 09:00 horas, con una dotación inicial de 100.000 euros, a los cuales se añadirá el remanente que haya podido quedar de la primera fase. Los bonos de esta segunda descarga se podrán utilizar hasta el viernes 4 de diciembre a las 23:59 horas.

Atención presencial para mayores de 60 años

Con el fin de reducir la brecha digital y garantizar que las personas con más dificultades para acceder a las plataformas electrónicas también puedan beneficiarse de la campaña, la Concejalía de Comercio volverá a habilitar un servicio de atención presencial.

Este servicio estará destinado a personas mayores de 60 años y se prestará los días 13 y 17 de noviembre, de 09:00 a 14:00 horas, en la cafetería del Centro Social de Altea. Para esta modalidad se reservará una partida específica de 44.388 euros.

“Queremos que el Bono Consumo llegue a toda la ciudadanía y que las dificultades tecnológicas no sean un impedimento para participar. Por eso, mantenemos la atención presencial, una medida especialmente importante para las personas mayores”, explica el concejal.

Inscripción de los comercios del 9 al 11 de noviembre

En cuanto a los establecimientos interesados en participar en la campaña, el plazo de inscripción estará abierto del 9 al 11 de noviembre, a través de la plataforma www.bonoconsumoaltea.es

Desde la Concejalía de Comercio se recuerda que todos los establecimientos tendrán que presentar nuevamente la documentación requerida, independientemente de que ya hayan participado en ediciones anteriores. Por lo tanto, la participación en campañas pasadas no supone la renovación automática de la adhesión y será imprescindible completar el procedimiento de inscripción dentro del plazo establecido.

Funcionamiento del Bono Consumo

Siguiendo la dinámica de las ediciones anteriores, los bonos tendrán un valor de 10 euros cada uno, con un máximo de 50 euros por persona. En el momento de realizar la compra, el consumidor tendrá que aportar la misma cantidad que el valor del bono, de forma que obtendrá un ahorro del 50% en sus compras. Las personas interesadas podrán acceder a la plataforma www.bonoconsumoaltea.es para gestionar la descarga de los bonos durante los periodos habilitados.

Finalmente, José María Borja anima tanto a los establecimientos comerciales como a la ciudadanía a participar en esta nueva edición y recuerda que la Concejalía de Comercio, situada a la planta baja del Ayuntamiento de Altea, estará a disposición de los vecinos y comerciantes para resolver cualquier duda relacionada con la campaña. “Cada compra que se hace a los comercios de Altea es una manera de apoyar a la economía local, mantener la actividad en nuestras calles y contribuir en un municipio con un comercio vivo y de proximidad”, concluye el edil.