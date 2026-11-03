La flota de arrastre de Villajoyosa inician un nuevo periodo de parada

El pasado 30 de octubre fue el último día de actividad antes de que las embarcaciones, una interrupción que se prolongará hasta el próximo 3 de diciembre.

Durante estas semanas, los pescadores aprovecharán para reparar las redes, revisar los motores y poner a punto las embarcaciones.

Esta nueva parada llega en un momento de incertidumbre para el sector, especialmente para la pesca de arrastre, que continúa condicionada por las limitaciones europeas de los días de faena. La Cofradía de Pescadores de La Vila Joiosa ha mostrado en distintas ocasiones su preocupación por las restricciones y por la falta de estabilidad para garantizar el futuro de la actividad.

La flota volverá a salir al mar el 3 de diciembre, aunque lo hará pendiente de las decisiones que se adopten en la reunión de los días 13 y 14 de ese mes en Bruselas, en la que se establecerán las condiciones y los días de actividad para 2027.