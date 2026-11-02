La Nucía inicia las obras de su Casa-Museo Etnográfico con una inversión de 1,7 millones de euros

Las obras de la Casa-Museo Etnográfico El Captivador, ubicada frente a la Ermita de Sant Vicent, ya se han iniciado. Una actuación que contempla la restauración de una vivienda tradicional incorporando elementos para conocer las tradiciones y costumbres, mediante salas expositivas y recursos tecnológicos para recrear oficios y modos de vida de otras épocas, como será la construcción de un riu-rau o una era tradicional. Esta obra supone una inversión global de 1,7 millones de euros (480.000 euros de compra casa y 1,2 millones obra) y cuenta con subvención de 828.991,53 euros por parte de la Diputación de Alicante.

En la visita inicial de las obras han estado presentes Mª Trinidad Batet, arquitecta redactora del proyecto, Francisco Sánchez, CEO de OVISA y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía. También participaron en la visita los concejales Pedro Lloret, Jessica Gommans, Cristóbal Llorens, Gemma Márquez y Pepe Cano.

Este proyecto comenzó hace 3 años con la compra de esta Casa y finca de la partida Captivador por parte del Ayuntamiento de La Nucía a un particular por 480.000 euros. Ahora comienza la segunda parte del proyecto con el inicio de las obras para convertirla en la Casa-Museo Etnográfico, para sumarla como una nueva pieza del Centro Educativo Medioambiental del Captivador (CEM Captivador). Esta segunda fase supone una inversión de 1,2 millones de euros, con una subvención de 828.991,53 euros por parte de la Diputación de Alicante.

El proyecto contempla la recuperación integral de una antigua vivienda tradicional, respetando su identidad arquitectónica e incorporando nuevos espacios expositivos, instalaciones y servicios que permitirán convertir el conjunto en un museo dedicado a conservar, interpretar y divulgar el patrimonio del municipio. La intervención duplicará la superficie construida del conjunto, pasando de los 183,20 m² actuales de la casa a 365,46 m², mediante la rehabilitación y la incorporación de nuevas construcciones inspiradas en la arquitectura tradicional. Una obra en que se invierten 1.210.000 euros y cuentan con una subvención de cerca de 828.991,53 euros de la Diputación de Alicante.

La rehabilitación de la antigua vivienda se destinará a albergar salas expositivas y espacios de interpretación. Además, se añadirá al proyecto la construcción de un riu-rau, la recreación de una era tradicional, la incorporación del cantero, una nueva construcción integrada en el conjunto arquitectónico. El proyecto busca conservar el carácter de la arquitectura rural de La Nucía, recuperando espacios y elementos constructivos tradicionales para comprender cómo eran las viviendas y las actividades cotidianas de generaciones anteriores.

La museización contempla la incorporación de recursos expositivos, audiovisuales y tecnológicos que permitirán complementar las piezas originales con nuevas herramientas de interpretación: realidad virtual, contenidos audiovisuales, códigos QR y recursos digitales que contribuirán a contextualizar los objetos expuestos y facilitarán una experiencia de visita más participativa y accesible. El objetivo es combinar el valor de los testimonios materiales del pasado con las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para explicar cómo se vivía, trabajaba y celebraba en La Nucía.