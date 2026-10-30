Benidorm inicia este lunes 2 de noviembre la renovación del último tramo de la avenida del Periodista Emilio Romero

El Ayuntamiento de Benidorm inicia este lunes, 2 de noviembre, las obras de remodelación del último tramo de la avenida del Periodista Emilio Romero, entre la avenida del Mediterráneo y la de Alcoy, y que incluyen la creación de un equipamiento de sombras y refugio climático. El concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate, ha trasladado que estos trabajos, con un presupuesto de 520.503 euros y un plazo de ejecución estimado de tres meses, van a permitir “la transformación de este tramo más próximo a la playa de Levante, configurándolo como un espacio urbano de prioridad peatonal que mejore la conexión entre el frente litoral y el tejido urbano interior”. Y, además, todo ello “con infraestructuras para mitigar los efectos del calor, tan importantes y necesarias para nuestra ciudad”.

El edil ha recordado que la primera fase de la obra se ejecutó antes del verano, con la instalación de nuevas tuberías de agua potable y alcantarillado, y que durante los meses de la temporada alta quedó paralizada, retomándose ahora, “cuando baja el tránsito de personas hacia la playa y el uso de esta calle es mucho menos intenso, por lo que causamos menos molestias a la población”.

En cuanto a las actuaciones que se van a llevar a cabo, González de Zárate ha concretado que el proyecto contempla renovar todo el pavimento, con una configuración que da prioridad al uso peatonal de esta vía; la plantación de vegetación y arbolado; la instalación de nuevo mobiliario urbano; así como la construcción de aseos públicos y accesibles, con los que dar servicio también a personas con movilidad reducida u otro tipo de necesidades. Asimismo, también está previsto incorporar elementos de refresco urbano mediante nebulización, entre otros.

Con todo, “hacemos una vía de refugio climático, en la que la gente que vaya o que salga de la playa pueda disfrutar de menos grados de temperatura al dotarla de arbolado y zonas de sombra, y dotándola de nuevos servicios de los que ahora carece, como bancos o aseos públicos”, según González de Zárate. El responsable de Ciclo del Agua, que también gestiona Parques y Jardines, ha avanzado que el proyecto y la configuración final de este tramo “va a ser el ejemplo para las futuras calles que van junto a la Avenida Mediterráneo desde la Avenida Europa hasta Ametlla del Mar, y que se van a modernizar en la segunda fase de Mediterráneo”.

Como paso previo al inicio de estas obras, ya se ha señalizado la vía para evitar el aparcamiento de vehículos e informar a los vecinos del comienzo de los trabajos a partir del lunes.