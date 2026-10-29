Cancelación de fiestas de Halloween y eventos culturales en toda la Comarca

En solidaridad con las víctimas y las personas afectadas por el reciente accidente ferroviario, se ha cancelado las diversas fiestas de Halloween previstas. Así lo han dado a conocer municipios como Villajoyosa, Finestrat, La Nucía, Alfaz del Pi, Altea y Callosa d´En Sarrià entre otros.

El ayuntamiento de Benidorm no tenía ninguna fiesta de Halloween organizada pero si ha dado a conocer que se ha suspendido la cita del Festival Internacional de Órgano, que organiza la Concejalía de Cultura, prevista para este viernes en la iglesia de Sant Jaume y La Comissió de Festes Majors Patronals, Unión Musical, SM La Nova y ACR La Barqueta han comunicado al Ayuntamiento la decisión de suspender los conciertos y actos que las diferentes entidades tenían programados para las jornadas de viernes y sábado, sumándose así al luto oficial.

Además y entre otras actividades que tenían lugar estos días en la comarca desde la Càtedra d'Economia Blava (Universitat d'Alacant - Universitat Miguel Hernández - Generalitat Valenciana) y el Ajuntament de La Vila Joiosa, han comunicado el aplazamiento del III Congreso de Economía Azul, que iba a celebrarse mañana día 30 de octubre y se ha dado a conocer que se realizará el próximo día 9.