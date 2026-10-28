Buscan a un hombre de 45 años desaparecido en el monte Ponoig, en Polop

El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante mantiene un dispositivo de búsqueda y rescate para localizar a un hombre de 45 años que salió ayer al monte y no regresó a casa. Su vehículo fue localizado junto a la helisuperficie del Ponoig.

El operativo, iniciado anoche sobre las ocho y media, cuenta con el grupo de rescate de montaña, un equipo de drones y el helicóptero de rescate, que realiza batidas desde primera hora de la mañana. Los efectivos han revisado la vía ferrata, las paredes del monte y las zonas altas a pie, por el momento sin resultados.

En la búsqueda también colabora la Policía Local. La intervención continúa en curso y, por ahora, se desconoce si hay personas heridas.