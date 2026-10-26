Benidorm modifica la Ordenanza de Movilidad para endurecer la normativa sobre el uso de sillas autopropulsadas

El pleno del Ayuntamiento de Benidorm ha dado hoy luz verde a la modificación inicial de la Ordenanza Municipal número 1 de Movilidad, para introducir nuevos aspectos con el objetivo de reforzar la seguridad vial y la sostenibilidad ambiental en el casco urbano, así como ahondar en la regulación del uso de sillas autopropulsadas, introduciendo la prohibición expresa de circulación de las construidas para más de una persona. La modificación ha salido adelante por unanimidad de todos los grupos, tras superar el preceptivo trámite de consulta pública previa por un plazo de quince días naturales sin haber recibido alegaciones, sugerencias o aportaciones al texto propuesto, según ha explicado el concejal de Movilidad, Francis Muñoz.

El edil ha explicado que “la evolución constante de la movilidad urbana, la irrupción de nuevos modos de desplazamiento y la permanente necesidad de adaptar el marco normativo local a la realidad social y jurídica hacen imprescindible una continua revisión y actualización de las ordenanzas municipales”; en este caso, la número 1 de Movilidad. Asimismo, ha indicado que el nuevo texto “sustituye en su totalidad el original y sus modificaciones parciales posteriores” con lo que “se regularizan, aclaran y armonizan los textos preexistentes junto con las nuevas modificaciones, logrando por eficiencia administrativa que toda la ordenanza se apruebe ahora en un solo acto”.

Como se ha apuntado anteriormente, la nueva redacción de la Ordenanza número 1 de Movilidad se sustenta en tres pilares estratégicos y jurídicos fundamentales, ha trasladado Muñoz. El primero, la adecuación del texto municipal a la normativa estatal en materia de tráfico y seguridad vial, concretamente a las modificaciones introducidas por el Real Decreto 518/2026, de 24 de junio, por el que se modifica el Reglamento General de Circulación en materia de protección a los usuarios vulnerables de la vía. Esta homologación garantiza la coherencia del ordenamiento jurídico aplicable en el término municipal y refuerza la seguridad jurídica de todos los usuarios.

El segundo, el refuerzo de la seguridad vial y la sostenibilidad ambiental, mediante la implementación de medidas orientadas a pacificar el tráfico y proteger a los usuarios más vulnerables, atajando la alta siniestralidad vinculada a la movilidad emergente y a los Vehículos de Movilidad Personal (VMP). Y, por último, la regulación de sillas autopropulsadas, recogida en la modificación del Título IX para actualizar las condiciones de uso y establecer la prohibición expresa de circulación de sillas autopropulsadas construidas para más de una persona, garantizando la seguridad vial en aceras y zonas peatonales.

Por último, Francis Muñoz ha agradecido a los técnicos municipales y a la Policía Local su trabajo y colaboración para la modificación de dicha ordenanza y su adaptación a la realidad y las necesidades de la ciudad en esta materia.

Tras esta aprobación inicial, el texto será sometido a un nuevo periodo de exposición pública por plazo de 30 días hábiles, antes de su aprobación definitiva y entrada en vigor.

Por otro lado, el pleno también ha sacado adelante la conformidad del Ayuntamiento de Benidorm con el texto actualizado del ‘Acuerdo de Cooperación para la Financiación y Ejecución de Infraestructuras y Actuaciones en el Sistema de Saneamiento y Depuración de La Vila Joiosa’, a suscribir entre la Generalitat Valenciana, a través de la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación; la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana (EPSAR); el Ayuntamiento de la Vila Joiosa; el Ayuntamiento de Finestrat y el Ayuntamiento de Benidorm. El concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate ha explicado que este acuerdo lleva aparejada una inversión de 18 millones de euros, de los cuales más de 1,8 se van a invertir en el proyecto de ‘Renovación de la estación de bombeo de Cruz Roja I y adecuación de la línea de impulsión en Benidorm’, y que la modificación de dicho texto “no afecta en absoluto a la previsión de inversiones”, sino a la salida de un municipio, Orxeta, que inicialmente se incluyó en el texto pero en el que no habría prevista ninguna actuación, por lo que ahora desaparece del acuerdo.

La propuesta ha salido adelante por unanimidad de todos los grupos de la Corporación, como ya ocurrió cuando este texto se elevó anteriormente a pleno.

También por unanimidad han salido adelante tres propuestas de la concejal de Recursos Humanos, Ana Soliveres, para autorizar a tres trabajadores municipales la compatibilidad para el desempeño de una segunda actividad en el sector público, como profesores universitarios, así como la propuesta de la concejal de Fiestas, Mariló Cebreros, para establecer en el calendario de 2027 como festivos locales los días 15 y 16 de noviembre, coincidiendo con el lunes y el martes de les

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Asimismo, el pleno también ha sacado adelante, con el voto a favor de los 16 concejales del gobierno local del Partido Popular, la aprobación de facturas de competencia plenaria por la prestación del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos, el de limpieza de dependencias municipales y el servicio de mantenimiento de la red semafórica y alumbrado público. La concejal de Hacienda, Aida García Mayor, ha indicado que el importe de las mismas asciende a 1.798.691,55 euros y ha explicado que se trata de facturas en las que se ha omitido la función interventora al estar prestándose con contratos vencidos y que están en proceso de adjudicación, insistiendo nuevamente en que “todas las facturas cuentan con todos los informes técnicos favorables” y que los mismos avalan que “los servicios se han realizado, los precios se ajustan a mercado y su prestación era imprescindible para el buen funcionamiento de la ciudad y la prestación de servicios básicos y esenciales y que, por tanto, no se pueden dejar de prestar”.

El PSOE, nuevamente, ha votado en contra del pago de estas facturas y el edil de Vox se ha abstenido.

Durante el debate de este punto, García Mayor ha informado que este miércoles se reúne la Mesa de Contratación para abrir el tercer y último sobre de los que componen las ofertas presentadas por los tres licitadores que optan al contrato de la limpieza viaria y recogida de residuos, una vez que los técnicos municipales han informado las propuestas técnicas aportadas. Este último sobre recoge la oferta económica de cada licitador.

Por último, se ha dado cuenta a todos los grupos de la Corporación de la inclusión de una subvención en el Plan Estratégico de Subvenciones (PES) aprobado en sesión plenaria de 27 de abril de 2026, así como del Plan de Control Financiero 2026 del Ayuntamiento de Benidorm.