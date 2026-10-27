La Marina Baixa tendrá representación en las listas al Congreso y al Senado por Alicante

El Partido Popular y el PSPV-PSOE han dado a conocer sus candidaturas al Congreso y al Senado por la provincia de Alicante para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, con varios nombres vinculados a la comarca de la Marina Baixa.

Entre ellos destaca el benidormense Agustín Almodóbar, que ocupa el número dos de la candidatura del Partido Popular al Senado por Alicante. La lista cuenta con María Ángeles Quiles y Antonio Emmanuel Mira como suplentes. Además, Silvia Fernández, también vinculada a la comarca, figura como suplente en la candidatura popular al Congreso.

Por su parte, el PSPV-PSOE también incorpora representación de la Marina Baixa en sus candidaturas. La benidormense Cristina Escoda, que inicialmente figuraba entre los candidatos socialistas al Senado por Alicante, ocupa finalmente el puesto de primera suplente en esta cámara.

A ella se suma María Teresa Signes, natural de Tàrbena, que figura en la candidatura socialista al Congreso. Ninguna de las dos ocupa, por tanto, un puesto de salida en las listas, aunque ambas forman parte de las candidaturas presentadas por el partido.