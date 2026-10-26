El XIX Día Internacional reúne a más de 3.500 personas en una jornada de convivencia multicultural en l’Alfàs

El XIX Día Internacional de l’Alfàs del Pi ha reunido a más de 3.500 personas a lo largo de la jornada en la explanada de la Casa de Cultura, en una celebración que ha vuelto a poner en valor la diversidad cultural del municipio. Más de 50 asociaciones y colectivos de una treintena de países han participado en este encuentro, organizado por la concejalía de Residentes Internacionales y la Oficina Pangea, con música, bailes, gastronomía y muestras de las tradiciones de las distintas comunidades que conviven en la localidad.

La jornada ha comenzado con un colorido desfile, encabezado por la delegación de México, que ha partido del Espai Cultural Escoles Velles y ha finalizado en la explanada de la Casa de Cultura, donde se encontraban instalados los stands representativos de los países participantes. Las autoridades y los representantes de las distintas comunidades han recorrido las calles portando sus banderas y vestidos con trajes tradicionales, en una marcha que ha reflejado la variedad de culturas presentes en el municipio.

A continuación, ha tenido lugar la inauguración oficial del encuentro, que ha comenzado con la tradicional fotografía de familia de las autoridades y los representantes de los países y colectivos participantes. Seguidamente, la reina y las damas de las fiestas de l’Alfàs del Pi han bailado las tradicionales danzas. La programación ha continuado con una muestra de bailes típicos noruegos, a la que se han sumado las autoridades locales, en una estampa que ha simbolizado el espíritu de convivencia e intercambio cultural que caracteriza esta celebración.

Dia Internacional | Onda Cero MB

El acto institucional ha contado con las intervenciones del alcalde de l’Alfàs del Pi, Vicente Arques; la concejala de Residentes Internacionales, Martine Mertens; el embajador de Noruega en España, Lars Andersen; el alcalde de Covarrubias, Raúl Gredilla, y la alcaldesa de Lescar, Valérie Revel.

El alcalde ha destacado la multiculturalidad como una de las grandes fortalezas de l’Alfàs del Pi, “un municipio en el que más del 50 % de la población es de origen extranjero y donde conviven vecinos de cerca de un centenar de nacionalidades”. Arques ha puesto en valor “la diversidad como parte de la identidad local” y ha subrayado “la importancia de seguir promoviendo espacios de encuentro que favorezcan el conocimiento mutuo, la participación y la convivencia entre culturas”.

La dimensión internacional de la celebración se ha reflejado también en la presencia de las delegaciones institucionales de Lescar, en Francia, y Covarrubias, en Burgos, municipios hermanados con l’Alfàs del Pi, así como del embajador de Noruega en España. La jornada ha contado, además, con representación de los consulados de Alemania, Uruguay, Ecuador, Países Bajos y Costa de Marfil, que se han sumado a esta cita dedicada a la diversidad cultural y a las relaciones entre comunidades y países.

La visita de las delegaciones de Lescar y Covarrubias se enmarca en la conmemoración del Año Cultural. Este 2026 se cumple el décimo aniversario del hermanamiento con Covarrubias, mientras que el vínculo con Lescar celebró en 2025 su 40 aniversario. Estas relaciones institucionales ponen de relieve el valor de los hermanamientos como instrumentos para fomentar el intercambio cultural, estrechar los lazos de amistad y favorecer el conocimiento mutuo entre pueblos.

Durante su intervención, el embajador de Noruega en España, Lars Andersen, ha destacado el espíritu de convivencia que representa el Día Internacional de l’Alfàs del Pi, una celebración que, en sus palabras, pone de manifiesto “la capacidad de vivir juntos, de aprender unos de otros y de mantener siempre la curiosidad por el mundo que nos rodea”. En este sentido, ha afirmado que l’Alfàs del Pi representa muy bien ese espíritu de apertura y entendimiento entre culturas.

Andersen ha recordado los estrechos vínculos que unen a Noruega con el municipio, donde miles de ciudadanos noruegos han encontrado su hogar. “Esta historia noruega no habría sido posible sin la hospitalidad de l’Alfàs”, ha señalado el embajador, quien ha subrayado que los noruegos encontraron en esta localidad no solo el sol, sino también “una sociedad abierta, una comunidad que no solo recibe a personas de otros países, sino que está dispuesta a escucharlas y dejarse enriquecer por ellas”.