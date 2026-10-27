La Policía Nacional desarticula en Benidorm un entramado criminal dedicado al tráfico de drogas

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en la localidad de Benidorm un entramado delincuencial dedicado al tráfico de drogas. El operativo policial llevado cabo ha dado como resultado la detención de 11 personas, siete hombres y cuatro mujeres, de entre 18 y 65 años de edad, por su participación en los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

La investigación policial tuvo su inicio tras tener conocimiento de un clan familiar que estaría utilizando dos inmuebles como puntos de dispensación de sustancias estupefacientes tipo cocaína, hachís y marihuana al menudeo, viviendas muy próximas a la zona inglesa, lugar de ocio nocturno de la localidad de Benidorm.

Una vez realizadas las primeras pesquisas para comprobar la veracidad de la información recibida y determinar la posible existencia de actividad delictiva, los agentes centraron sus actuaciones en la localización de los investigados, la vigilancia del trasiego de personas en torno a los domicilios señalados como posibles puntos de distribución de sustancias estupefacientes, así como la identificación de las personas presuntamente implicadas en los hechos.

Utilizaban sus domicilios como almacén de la droga y del dinero obtenido de la actividad ilícita

Las vigilancias y seguimientos realizados permitieron identificar a dos varones como responsables de la presunta actividad delictiva, así como observar la presencia de personas que contactaban de manera discreta con los investigados por diferentes canales de comunicación. Los agentes pudieron constatar que estos utilizaban tres viviendas como puntos de venta de sustancias estupefacientes al menudeo, donde presuntamente se intercambiaban pequeñas cantidades de droga por dinero. Estas operaciones, de corta duración, se desarrollaban tanto en el interior de los inmuebles como en sus inmediaciones, en la vía pública.

Asimismo, los agentes observaron que los investigados adoptaban habitualmente medidas de contravigilancia, modificando sus rutinas, itinerarios y horarios, además de mantener una constante observación del entorno, con el objetivo de dificultar su identificación y seguimiento, así como detectar una posible presencia policial.

Con todo lo recabado quedó acreditado que los investigados conformaban un entramado delincuencial organizado, cuya finalidad única y exclusiva era la comisión de hechos delictivos, todos ellos de la misma naturaleza y mediante idéntico modus operandi, logrando una absoluta especialización entre sus miembros y la generación beneficios económicos.

Entradas y registros en las viviendas investigadas

Tras tener la certeza de la comisión de un presunto delito de tráfico de drogas y en aras de proceder a la incautación de posibles partidas de cualquier tipo de sustancias estupefacientes que se pudieran ocultar en el interior de los domicilios investigados y en general todo lo relacionado con la ilícita actividad desarrollada por los investigados, se solicitó mandamiento de entrada y registro en tres viviendas sitas en la localidad de Benidorm.