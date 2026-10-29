Villajoyosa contará con 36 viviendas de protección pública en venta con garaje y trastero desde 165.790 euros

La promoción incluirá viviendas de uno y dos dormitorios, ofreciendo diferentes opciones en función de las necesidades de cada comprador. Todas las unidades dispondrán de terraza, garaje y trastero incluidos en el precio.
Los precios partirán de 165.790,08 euros para las viviendas de un dormitorio y de 222.696,96 euros para las de dos dormitorios.
En total, se ofrecerán 12 viviendas de un dormitorio, seis de un dormitorio con solárium, 12 viviendas de dos dormitorios y otras seis de dos dormitorios con solárium.
El conjunto residencial se completará con piscina comunitaria, área de juegos infantiles y amplios espacios exteriores, diseñados para favorecer el ocio y la convivencia entre los residentes.