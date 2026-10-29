vivienda

Villajoyosa contará con 36 viviendas de protección pública en venta con garaje y trastero desde 165.790 euros

El plazo de inscripción se abrirá el próximo 9 de noviembre en una nueva promoción residencial situada en la zona de Gasparot

Onda Cero Marina Baixa

Marina Baixa |

Villajoyosa contará con 36 viviendas de protección pública en venta con garaje y trastero desde 165.790 euros
Villajoyosa contará con 36 viviendas de protección pública en venta con garaje y trastero desde 165.790 euros | Onda Cero MB

La promoción incluirá viviendas de uno y dos dormitorios, ofreciendo diferentes opciones en función de las necesidades de cada comprador. Todas las unidades dispondrán de terraza, garaje y trastero incluidos en el precio.

Los precios partirán de 165.790,08 euros para las viviendas de un dormitorio y de 222.696,96 euros para las de dos dormitorios.

En total, se ofrecerán 12 viviendas de un dormitorio, seis de un dormitorio con solárium, 12 viviendas de dos dormitorios y otras seis de dos dormitorios con solárium.

El conjunto residencial se completará con piscina comunitaria, área de juegos infantiles y amplios espacios exteriores, diseñados para favorecer el ocio y la convivencia entre los residentes.

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