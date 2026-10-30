Finestrat impulsa la convocatoria de Ayudas de Acción Social 2026

El Ayuntamiento de Finestrat, a través de la Concejalía de Servicios Sociales y Tercera Edad, impulsa la convocatoria de Ayudas de Acción Social 2026, dotada con un presupuesto máximo de 25.000€, destinada a ofrecer apoyo económico a personas y familias del municipio que atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad económica. Cada persona beneficiaria recibirá hasta 400€.

Estas ayudas tienen como finalidad contribuir a aliviar la carga que representan los gastos cotidianos, especialmente los relacionados con la alimentación, los suministros básicos y otras necesidades esenciales, reforzando así las políticas municipales de protección social y atención a las personas que más lo necesitan.

La Alcaldesa, Nati Algado, afirmó que “desde el Ayuntamiento tenemos la obligación y la responsabilidad de estar al lado de las personas que necesitan un respaldo económico para afrontar los gastos básicos del día a día. Por eso, un año más, impulsamos las Ayudas de Acción social, una herramienta de apoyo directo que nos permite dar respuesta a distintas situaciones de vulnerabilidad y contribuir a que nuestros vecinos y vecinas puedan mantener unas condiciones de vida dignas». “Nuestra prioridad es seguir desarrollando políticas sociales cercanas, que tengan en cuenta las necesidades reales de la población y que presten especial atención a las personas mayores, las familias con mayores cargas económicas y las personas con discapacidad o en situación de dependencia”.

La convocatoria está dirigida a personas empadronadas en Finestrat con una antigüedad mínima e ininterrumpida de un año que pertenezcan a alguno de estos colectivos: Personas de 65 años o más, así como quienes cumplan esa edad durante 2026. Personas pensionistas del sistema de la Seguridad Social. Integrantes de familias numerosas o monoparentales con título vigente. Personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%. Personas con una situación de dependencia reconocida, en cualquiera de sus grados. Además de pertenecer a alguno de estos colectivos, las personas solicitantes deberán cumplir los límites económicos establecidos en las bases de la convocatoria.

Forma y plazo de presentación

La convocatoria ya ha sido aprobada por Junta de Gobierno. En cuanto al plazo de presentación será de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante. Las solicitudes se podrán presentar de manera presencial en el Registro General del Ayuntamiento de Finestrat, ubicado en la planta baja del edificio consistorial, también en la extensión de La Cala. Asimismo, podrán presentarse a través de la sede electrónica disponible en la página web oficial del Ayuntamiento de Finestrat www.ayto-finestrat.es Los beneficiarios podrán presentar una única solicitud en el marco de la presente convocatoria, y solo se admitirá una solicitud por domicilio, vivienda o unidad familiar. La cuantía destinada a estas subvenciones asciende a 25.000€, correspondiente al Presupuesto Municipal del ejercicio 2026. Las bases completas y los modelos de solicitud estarán disponibles en la Sede Electrónica y en el Tablón de Anuncios Electrónico del Ayuntamiento una vez publicada oficialmente la convocatoria