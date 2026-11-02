La empresa callosina Cerámica Mayor recibe el Premio a la Industria de la Cámara de Comercio de Alicante

La empresa Cerámica Mayor, con sede en Callosa d’en Sarrià, ha sido distinguida con el Premio a la Industria de la Cámara de Comercio de Alicante. El galardón reconoce la trayectoria de la compañía, sus inversiones, la calidad de sus productos, su apuesta por el diseño y su compromiso con la sostenibilidad. La entrega tendrá lugar durante la Noche de la Economía Alicantina, que se celebrará en el Auditorio Internacional de Torrevieja.

El Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià ha expresado su satisfacción por este reconocimiento a una empresa estrechamente vinculada al municipio y cuya actividad tiene un impacto directo en la economía y el empleo de la comarca.

Cerámica Mayor cuenta actualmente con una plantilla de 120 trabajadores en su sede de Callosa, todos ellos procedentes de la Marina Baixa. Más del 50 % son vecinos de Callosa d’en Sarrià, una circunstancia que pone de relieve el peso de la compañía en el tejido económico local y su contribución a la generación de oportunidades laborales en el municipio. La empresa también cuenta con otra sede logística en Castellón.

El alcalde de Callosa d’en Sarrià, Andrés Molina, ha mostrado su orgullo por la distinción concedida a la firma “Es una enorme satisfacción para Callosa d’en Sarrià que una empresa de nuestro municipio reciba un premio de esta categoría. Cerámica Mayor es un ejemplo de esfuerzo, capacidad empresarial y compromiso con nuestra tierra. Detrás de este reconocimiento hay muchos años de trabajo y una apuesta firme por la industria, la innovación y la calidad”.

Molina ha destacado, además, la importancia de la empresa para el empleo local y comarcal, “estamos hablando de una empresa que da trabajo a 120 personas, todas de la Marina Baixa y más de la mitad de Callosa. Esto significa que muchas familias de nuestro municipio tienen en Cerámica Mayor una oportunidad de desarrollo profesional y estabilidad. Para un Ayuntamiento, contar con empresas que generan empleo y mantienen su actividad en el territorio es motivo de orgullo. Quiero trasladar mi enhorabuena a toda la familia Mayor y, especialmente, a los trabajadores que hacen posible este éxito».

Una trayectoria empresarial ligada a Callosa d’en Sarrià

El Premio a la Industria de la Cámara de Comercio de Alicante reconoce distintos aspectos de la actividad de Cerámica Mayor, entre ellos las inversiones realizadas por la compañía, la calidad de sus productos, su imagen empresarial y la continuidad de su actividad. El jurado también ha valorado la creatividad, el desarrollo de marcas y diseños propios y la sostenibilidad medioambiental.

La empresa mantiene una trayectoria vinculada a la fabricación cerámica y a la evolución de un sector en el que el diseño y la innovación tienen un papel cada vez más destacado.

Román Mayor Ronda, director de Operaciones y apoderado de Cerámica Mayor, representa junto a su hermana la cuarta generación de la familia al frente de la compañía. Mayor ha señalado que “La continuidad familiar constituye una parte relevante de la historia de la empresa, que ha sabido mantener su actividad industrial en Callosa d’en Sarrià a lo largo de distintas generaciones”.

El alcalde Andrés Molina ha visitado las instalaciones de Cerámica Mayor, donde ha podido conocer de primera mano su actividad, sus procesos de producción y el trabajo que desarrolla su equipo. La visita permitió acercar la realidad de una industria local que mantiene su apuesta por Callosa d’en Sarrià.

Reconocimiento a la industria de la provincia

La Noche de la Economía Alicantina reunirá al tejido empresarial de la provincia para reconocer la labor de compañías destacadas en diferentes ámbitos. En esta edición se entregarán seis galardones correspondientes a las categorías de Comercio, Internacionalización, Industria, Innovación Empresarial, Turismo y Propiedad Intelectual.

La distinción concedida a Cerámica Mayor supone un reconocimiento al trabajo desarrollado por la empresa y a su contribución a la economía de Callosa d’en Sarrià y de la Marina Baixa.

Desde el Ayuntamiento, el alcalde ha trasladado su felicitación a la dirección de la compañía y a toda su plantilla, destacando que el éxito de las empresas locales repercute directamente en el municipio y refuerza su capacidad para generar empleo y actividad económica.