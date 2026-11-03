La Policía Nacional y la Policía Local de Benidorm refuerzan el control sobre las viviendas turísticas irregulares

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Benidorm llevaron a cabo el pasado viernes, 30 de octubre, un amplio dispositivo policial conjunto en el conocido edificio Intempo, situado en la playa de Poniente de la localidad, con el objetivo de detectar posibles viviendas destinadas al alojamiento turístico que estuvieran desarrollando su actividad al margen de los requisitos legalmente establecidos.

En el operativo participaron alrededor de 40 agentes uniformados de ambos cuerpos policiales, que actuaron de manera coordinada para desarrollar diversas inspecciones aleatorias en apartamentos situados en las dos torres que conforman el edificio, denominadas Poniente y Levante.

De forma simultánea, agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional establecieron un dispositivo de control de personas y vehículos, complementando las labores de inspección y reforzando la seguridad durante el desarrollo de la intervención.

Cabe destacar que el operativo se desarrolló con total normalidad y contó en todo momento con la colaboración de los residentes y de las personas alojadas en el inmueble, quienes facilitaron las actuaciones llevadas a cabo por los agentes.

Como resultado de las inspecciones practicadas, en apenas unas horas se detectaron al menos siete alojamientos turísticos que presuntamente operaban sin la correspondiente habilitación administrativa, poniendo de manifiesto la importancia de estos dispositivos conjuntos para prevenir y detectar actividades irregulares en el sector turístico.

Mayor control sobre las viviendas de uso turístico

Estas actuaciones se enmarcan en las competencias de inspección y sanción asumidas por el Ayuntamiento de Benidorm al amparo del Decreto-ley 9/2024, de 2 de agosto, aprobado por la Generalitat Valenciana, que modificó la Ley 15/2018, de 7 de junio, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunidad Valenciana.

La normativa autonómica establece una serie de obligaciones para quienes desarrollan actividades de alojamiento turístico, entre las que destaca, para los establecimientos sujetos a dicho régimen, el denominado principio de unidad de explotación, mediante el cual la gestión y administración debe recaer en una única titularidad responsable.

Este principio adquiere especial relevancia a la hora de determinar las responsabilidades administrativas derivadas de posibles infracciones, irregularidades o incumplimientos de la normativa aplicable.

El Departamento de Comercio del Ayuntamiento de Benidorm es el encargado de la instrucción y tramitación de los correspondientes expedientes sancionadores.

Desde la asunción de estas competencias municipales se han formulado diversas propuestas de sanción por infracciones relacionadas con la actividad turística irregular. Entre ellas, al menos cuatro sanciones, inicialmente fijadas en 50.001 euros cada una, han sido abonadas por sus responsables, acogiéndose a las reducciones previstas por reconocimiento de responsabilidad y pronto pago, que han supuesto una disminución del 50 % de su importe inicial.

Posibles infracciones en materia de seguridad ciudadana

La intervención policial no se limita exclusivamente a comprobar la legalidad administrativa de los alojamientos turísticos.

Del análisis de la documentación y de la información obtenida durante las inspecciones, no se descarta la apertura de nuevos expedientes por posibles incumplimientos de otras obligaciones legales, especialmente aquellas relacionadas con el registro documental y la comunicación de los datos de las personas alojadas.

En este sentido, el Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, regula las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que desarrollan actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana.

Estas obligaciones constituyen una herramienta fundamental para la prevención e investigación de hechos delictivos, al permitir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad disponer de información relevante sobre las personas que utilizan los establecimientos de hospedaje.

El incumplimiento de determinadas obligaciones de registro y comunicación de datos puede constituir una infracción grave en materia de seguridad ciudadana, sancionable con multas de entre 601 y 30.000 euros, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos detectados.

Coordinación policial para garantizar el cumplimiento de la legalidad

La actuación conjunta de la Policía Nacional y la Policía Local de Benidorm responde a los principios de cooperación recíproca y coordinación establecidos en la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En este contexto, ambos cuerpos mantienen una estrecha colaboración entre sus respectivas unidades de Seguridad Ciudadana, favoreciendo el intercambio de información y la planificación de actuaciones conjuntas para detectar y prevenir posibles irregularidades en viviendas destinadas al alojamiento turístico.

El despliegue coordinado de efectivos, la realización simultánea de inspecciones y los controles preventivos de seguridad permiten optimizar los recursos policiales y mejorar la eficacia de las actuaciones, contribuyendo tanto al cumplimiento de la normativa vigente como a la prevención de actividades ilícitas.

Asimismo, se recuerda la importancia de que los propietarios y gestores de viviendas destinadas al alquiler turístico conozcan y cumplan la normativa aplicable en la Comunidad Valenciana, especialmente en lo relativo a los requisitos exigidos para el ejercicio de la actividad y las obligaciones documentales y de comunicación establecidas legalmente.

La Policía Nacional y la Policía Local de Benidorm reafirman así su compromiso de colaboración institucional y de actuación coordinada para garantizar el cumplimiento de la legalidad, combatir las actividades turísticas irregulares y reforzar la seguridad de residentes y visitantes.