Inversión de 400.000 € en la Clínica Etryum de La Nucía

La “Clínica Etryum La Nucía” ha entrado en funcionamiento en la planta baja del Estadi Olímpic Camilo Cano. Este centro médico ha supuesto una inversión totalmente privada de 400.000 euros, que han apostado por “La Nucía, Ciudad del Deporte” por su gran futuro y desarrollo. El objetivo de esta clínica es dar servicio médico en sus modernas instalaciones médicas a los miles de deportistas que pasan por sus instalaciones cada año, así como la ciudadanía en general de La Nucía y comarca.

El nuevo centro médico de La Nucía ofrece servicios de medicina integrativa, salud cardiovascular, longevidad, traumatología, medicina deportiva y fisioterapia avanzada. Esta “Clínica Etryum La Nucía” cuenta con una superficie de 250 metros cuadrados y coordina distintas disciplinas alrededor de las necesidades de cada paciente y reúne consulta médica, valoración y recuperación en un mismo espacio. El horario de apertura es de lunes a viernes es de 9 a 19 horas, de lunes a viernes (citas en 96511 82 86).

Esta mañana se ha realizado una visita en la que han participado Héctor Blasco, CEO de Etryum, Bernabé Cano, alcalde de La Nucía y Sergio Villalba, concejal de Deportes.

“Un servicio más en “La Nucía, Ciudad del Deporte”

La apertura de este centro médico es una nueva pieza que se une al gran proyecto de “La Nucía, Ciudad del Deporte” que ya está tejiendo sinergias y convenios con otras empresas y concesionarias como la Piscina Climatizada o el Colegio Internacional Vallemar. “Con la puesta en marcha de esta Clínica Etryum damos un gran paso para consolidar este gran proyecto en continuo crecimiento que es “La Nucía, Ciudad del Deporte”. Es un elemento estratégico ya que sumamos servicios sanitarios, claves para el presente y el futuro de La Nucía” comentó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía

Modernas instalaciones

La Clínica Etryum incorpora medicina integrativa, psiconeuroinmunología clínica, medicina de la longevidad, traumatología y medicina deportiva, junto con fisioterapia, osteopatía y rehabilitación avanzada. Entre sus servicios se encuentra la medicina integrativa, salud cardiovascular, longevidad, traumatología, medicina deportiva y fisioterapia avanzada, aplicando el sistema de valoración médica integrativa, que tiene en cuenta los síntomas, los antecedentes, los hábitos y las pruebas disponibles para establecer prioridades de atención.

Una instalación dotada de 2 consultas, 1 sala de enfermería, 2 consultas de fisioterapia, 1 sala de tratamientos, 1 sala de terapias intravenosas y 1 sala con dos cámaras hiperbáricas.

10 profesionales sanitarios

Etryum se dirige a deportistas, personas activas que desean mantener su capacidad física y pacientes interesados en cuidar su salud a largo plazo. Bajo la dirección médica del Dr. Patrick Welter y la dirección clínica de Mario Parrra, el centro cuenta con 10 profesionales de distintas áreas clínicas, rehabilitadoras, de enfermería y de atención al paciente. La coordinación entre especialistas constituye uno de los ejes de su propuesta asistencial.