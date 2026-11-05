Benidorm busca consolidar su liderazgo turístico con una apuesta por la calidad, la sostenibilidad y la desestacionalización

El futuro del modelo turístico de Benidorm pasa por mantener su posición como uno de los grandes destinos de España, pero también por adaptarse a los nuevos retos del sector.

Este ha sido una de las principales conclusiones del Debate Hotelero de la Costa Blanca, celebrado con representantes de algunas de las principales cadenas hoteleras del destino. Los profesionales han analizado desafíos como la desestacionalización, la renovación de los establecimientos y la atracción de nuevas inversiones. También han destacado la importancia del turismo senior, los eventos deportivos y culturales, y la apuesta por ofrecer experiencias de mayor calidad.

Y precisamente en esa apuesta por un turismo de calidad y sostenible, Benidorm acaba de dar un paso importante.

La ciudad ha estrenado su reconocimiento como Ciudad Verde Europea 2028 en el Smart City Expo World Congress de Barcelona. De la mano de la Comisión Europea, ha presentado su modelo de planificación y gestión sostenible, que ha sido clave para conseguir el distintivo Green Leaf 2028. Un reconocimiento que pone en valor el esfuerzo de Benidorm por compatibilizar la actividad turística, la calidad de vida de sus vecinos y la protección del medio ambiente.

También en este ámbito turístico en la World Travel London se ha presentado la ruta de los RoofTops Hoteleros en la Comunitat Valenciana. Este año la ruta engloba 31 terrazas en 12 municipios de las tres provincias de las cuales 12 son de Benidorm.