Villajoyosa invierte 1,1 millones en la renovación de un tramo de la avenida de Europa en la urbanización Montiboli

El Ayuntamiento de Villajoyosa invertirá 1,1 millones de euros en la renovación de un tramo de la avenida de Europa, en la urbanización Montiboli, para renovar las calles, los servicios, además de mejorar el alumbrado, la jardinería y el mobiliario e incluir carril bici.

El Alcalde Marcos Zaragoza explicó que “la mejora en las calles de la urbanización Montiboli es una demanda histórica de los vecinos y residentes que no podíamos dejar de acometer, no solo por una mejora urbana necesaria, sino para garantizar la seguridad vial y un correcto mantenimiento de los servicios”. El primer edil indicó que “acometer la urbanización de toda esta zona es un proyecto de una gran envergadura que acometeremos por fases, siendo la primera un tramo de la avenida de Europa, la principal vía de entrada a esta zona residencial”.

La urbanización del Sector TS-2 Montiboli se trata de un ambicioso proyecto que tiene un coste total de 8,2 millones de euros para acometer la renovación de una superficie total de más de 31.200 metros cuadrados. En él se contempla la urbanización integral de parte del viario de la zona y la conexión con otros viales ya urbanizados.

El Ayuntamiento ha licitado ya la urbanización de la fase 1, correspondiente a la avenida de Europa en su primer tramo, desde la calle Alemania a la calle Inglaterra, con una inversión de 1.115.065 euros. La previsión es que las obras puedan comenzar a finales de noviembre.

El concejal de Urbanismo, Pedro Ramis, indicó que “este vial es el que da acceso a la mayor parte de zonas del sector, por lo que es importante comenzar en este punto para ir desarrollando el resto de viales por fases”.

Este jueves, el Alcalde Marcos Zaragoza y técnicos municipales se reunieron con vecinos de esta zona residencial de Villajoyosa en el Ayuntamiento para explicar los detalles del proyecto. Marcos Zaragoza recalcó que “sabemos que es necesario actuar en todas las calles y tenemos el compromiso de ejecutarlo”.

Este proyecto, como explicó Pedro Ramis, “está destinado a resolver las carencias históricas que tiene esta zona residencial de infraestructuras, accesibilidad y servicios”. La actuación contempla un vial completamente renovado y accesible que estará formado por una calzada de doble sentido de circulación de 3 metros de anchura, un carril bici segregado de 1,80 metros de ancho que se una a los tramos ya ejecutados anteriormente, nuevas aceras peatonales de hasta 2 metros de ancho y zonas de aparcamiento, la renovación de las zonas ajardinadas y de los servicios subterráneos, con nuevas canalizaciones de drenaje y pluviales, reposición de tuberías de agua potable y soterramiento de infraestructuras eléctricas y de telecomunicaciones. Se completará con una red de alumbrado público eficiente, con luminarias LED; así como mobiliario.

El Alcalde Marcos Zaragoza añadió que “con esta primera fase, el Ayuntamiento da un paso definitivo para transformar el sector Montiboli en un entorno más seguro, moderno y plenamente integrado en la trama urbana del municipio”. El primer edil recalcó que “cumplimos nuestros compromisos y estamos actuando en todas las zonas de Villajoyosa”.