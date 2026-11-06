Altea, Benidorm y La Vila Joiosa en la primera edición de la campaña Km0Week 2026 impulsada por HOSBEC

La propuesta, que se desarrollará del 13 al 29 de noviembre, se dirige a personas que residen en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón con el objetivo de que redescubran alojamientos de su propia localidad o región. El acto, celebrado en el Hotel Hilton Casa Alberola de Alicante, ha contado con la presencia del director general de Turismo de la Generalitat Valenciana, Israel Martínez, el presidente de HOSBEC, Federico Fuster, la secretaria general, Nuria Montes, y la directora ejecutiva de la entidad, Mayte García, así como el director del Patronato de Turismo Costa Blanca, José Mancebo.

En la presentación el presidente de HOSBEC, Fede Fuster, ha puesto en valor, la apuesta del sector hotelero de toda la Comunitat Valenciana para, que a través de esta primera edición de la Km0Week pueda estar más presente en la vida de los residentes y hacer de este momento del año, un referente para disfrutar también con ventajas exclusivas de los servicios hoteleros, tanto de alojamiento como de todo aquel servicio complementario. El director general de Turisme Comunitat Valenciana, Israel Martínez, ha mostrado su apoyo a esta iniciativa y campaña, en línea con las que Turisme Comunitat Valenciana ha marcado para el fomento de la desestacionalización turística y la apuesta del sector turístico por el desarrollo de la planta hotelera, aportando más valor tanto en el servicio como en las instalaciones.

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha clausurado este evento de presentación de la primera edición de la campaña ‘Km0 Week 2026’, una iniciativa que impulsa la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana para fomentar el turismo de cercanía. y creatividades de esta propuesta que incluye promociones hoteleras y experiencias exclusivas en alojamientos, gastronomía, rutas por la naturaleza, bienestar, ocio, animación y programas especiales para familias y que ha sido diseñada para invitar a los residentes de la Comunitat Valenciana a convertirse en turistas en su propio territorio, sin necesidad de realizar largos desplazamientos. “La puesta en marcha de iniciativas como la Km0 Week demuestra, una vez más, la enorme resiliencia y el carácter innovador del sector empresarial turístico de la provincia de Alicante y de toda la Comunitat Valenciana”, ha señalado el responsable institucional, quien ha manifestado que desde la Diputación y dese el Patronato Costa Blanca “sabemos que apoyar a nuestros hoteles y alojamientos supone impulsar el motor económico de nuestra tierra”. Tal y como ha proseguido, “con esta campaña no solo dinamizamos la economía local en un mes tradicionalmente de transición como noviembre, sino que generamos oportunidades de negocio directas y empleo estable. Es una invitación a nuestros propios vecinos para que redescubran la excelencia y el liderazgo de nuestra planta hotelera, ejerciendo de perfectos embajadores de su propia provincia”

Esta campaña cuenta con 37 ofertas activas que abarcan más de una docena de destinos, repartidos entre la costa y el interior de la Comunitat Valenciana. Se han adherido 30 establecimientos con actividades de agenda abiertas al público en general, que pueden disfrutarse de forma independiente, sin necesidad de reservar noches de hotel.

Las cuatro líneas fundamentales de ‘Km0 Week’ consisten en realizar escapadas cercanas en alojamientos singulares ubicados en una distancia que supone desplazamientos de entre media hora o dos horas como máximo, con propuestas de bienestar, autocuidado, circuitos wellness, spa y contacto directo con la naturaleza, con actividades culturales, deportivas y de entretenimiento enfocadas a parejas, amigos o familias y, finalmente, experiencias gastronómicas que pongan en valor la cocina local y el producto autóctono de proximidad. Los destinos de la provincia que se han sumado a esta propuesta son, entre otros, Alicante, Altea, Benidorm, Elche, Guardamar del Segura, Xàbia, Ondara, Santa Pola y La Vila Joiosa.

Las personas interesadas pueden consultar las diversas propuestas en la página web km0week.com a través de un mapa interactivo donde podrán seleccionar la promoción que sea de su interés. Al hacer clic en la opción, está redirigirá automáticamente al motor de reservas oficial del propio establecimiento o bien, mediante contacto telefónico o mail.

Finalmente, Toni Pérez ha indicado que el futuro del turismo pasa necesariamente por la sostenibilidad, económica y social, y la desestacionalización, “dos retos que esta iniciativa de HOSBEC aborda con el propósito de impulsar el turismo de cercanía para poner en valor los productos y enclaves de proximidad”. “Viajar a kilómetro cero es una fórmula ganadora que permite a los alicantinos disfrutar de experiencias exclusivas y de primer nivel sin necesidad de realizar grandes desplazamientos, al tiempo que contribuye a mantener viva la actividad turística durante todo el año, consolidando la Costa Blanca como un referente de turismo responsable y de calidad”, ha concluido el presidente.