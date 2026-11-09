Vecinos, colectivos sociales y sindicatos de la Marina Baixa se suman a la huelga general convocada este miércoles

La comarca de la Marina Baixa se movilizará este miércoles, 11 de noviembre, con motivo de la huelga general convocada contra la crisis de la vivienda y la turistificación. La concentración tendrá lugar en la conocida como plaza Triangular, de Benidorm, entre las doce del mediodía y las dos de la tarde.

Los convocantes denuncian que el auge de los alquileres turísticos ha disparado los precios y dificulta cada vez más el acceso a una vivienda digna y estable. Alertan de que muchas familias trabajadoras se ven obligadas a cambiar de domicilio de forma constante ante la falta de alquileres de larga duración y el riesgo de quedarse sin alternativas habitacionales.

La Plataforma per l’Ensenyament Públic de la Marina Baixa también se suma a la convocatoria y anima al profesorado, al personal educativo y a las familias a participar.

Por su parte, el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos, SPPLB, ha anunciado que no secundará la huelga. La organización considera que la convocatoria está descontextualizada y cuestiona que se haya planteado ahora, a pocas semanas de las elecciones generales y con un Gobierno en funciones. No obstante, el sindicato asegura que respeta el derecho individual de sus afiliados a participar en la movilización.