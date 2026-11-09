Benidorm vivió la procesión de la Mare de Déu del Sofratge, que contó con la presencia del presidente de la Generalitat

Las calles más céntricas de Benidorm se han iluminado este domingo con la luz de cientos de cirios para acompañar en procesión a la Mare de Déu del Sofratge. Los benidormenses han mostrado de esta manera, un año más, el fervor y la devoción a su patrona durante este recorrido, que ha partido al filo de las 19.30 horas desde la iglesia parroquial de Sant Jaume i Santa Anna y durante cerca de dos horas ha atravesado muchas calles del casco antiguo y un tramo del paseo marítimo de Levante.

Mayoralas, madres de dama y jóvenes devotas vestidas de ‘manolas’; las cortes de honor mayor e infantil y las reinas de les Festes Majors Patronals de 2026, Laura Ivars Marín y Carmen Guillem Campos, han tomado papeles destacados en la procesión, al igual que los encargados de portar a hombros las imágenes de Sant Jaume y la Mare de Déu, ‘Costalers’ y ‘Mariners’. Tras ellos, como es tradición, han desfilado las ‘Camareres’ que se encargan durante todo el año de custodiar y cuidar la talla de la patrona, junto al almirante Enrique Torres y el párroco de San Jaime y Santa Ana, Juan Antonio González, junto a otros sacerdotes.

Cerrando el desfile también han participado las autoridades, encabezadas por el alcalde de Benidorm y presidente de la Diputación Provincial, Toni Pérez, junto al presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, que se ha desplazado hasta la ciudad para acompañar a la patrona de los benidormenses en este día tan especial. Con ellos han salido en la procesión el senador Gerardo Camps; la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano; el diputado autonómico José Ramón González de Zárate; el secretario autonómico de Vivienda de la Generalitat, Sebastián Fernández; la directora general de Familia, Infancia, Adolescencia y Reto Demográfico y pregonera de las Fiestas de 2026, Angélica Such; el director general de Director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, Miguel Ángel Ivorra; así como numerosos miembros de la Corporación Municipal, con la concejal de Fiestas, Mariló Cebreros al frente. Por el plano festero, también han desfilado en la primera fila de autoridades los presidentes de la Comissió de Festes y de la Associació de Penyes de 2026, Ramón Cano y Diego Carrasco.

Una vez de vuelta al templo religioso, en la plaza de San Jaime, se ha procedido al tradicional encendido de la ‘Estampeta’ en honor a la Virgen del Sufragio a la que, ya dentro de la iglesia, los benidormenses le han cantado la Salve Marinera y el Himno de la Mare de Déu, en otro de los momentos más especiales y emotivos de la jornada.

Finalizada la procesión, y tras ponerse ropa cómoda y reponer fuerzas con una buena cena, festeros y autoridades han regresado hasta la plaza de Sant Jaume para participar, a partir de las 23 horas, en el canto de las tradicionales Copletes dedicadas a la Virgen del Sufragio. En ellas, además de los cantores tradicionales, también está previsto que tomen el micrófono numerosas representantes de las cortes de honor para dirigirse a la patrona acompañadas por el ritmo de los truenos y de la música tradicional de la xirimita y el tabalet.

Programa de actos

Este lunes, Benidorm continúa con la celebración de sus Festes Majors Patronals, en este caso, con una jornada dedicada a su patrón, Sant Jaume Apòstol. Dentro del extenso programa organizado por los mayorales de la Comissió de Festes, los actos centrales serán la Misa Mayor, que tendrá lugar en la iglesia de San Jaime y Santa Ana a las 11.30 horas; la segunda mascletà de las Fiestas, prevista en la avenida de Foietes para las 14 horas; y la procesión en honor al Apóstol, que será a las 19.30 horas. Asimismo, están previstas otras actividades lúdicas y festivas, entre ellas teatro infantil, pasacalles y conciertos, con Leticia Sabater como estrella del programa.

Las Festes Majors Patronals se prolongarán con decenas de actividades de todo tipo hasta el próximo miércoles.