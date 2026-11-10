Villajoyosa convertirá el Varadero en un espacio para el patrimonio y los deportes náuticos

El Ayuntamiento de Villajoyosa y la Generalitat Valenciana impulsan un proyecto conjunto para convertir el antiguo Varadero, ubicado en el puerto, en una zona dedicada al patrimonio cultural y a los deportes náuticos. En él se ubicará un espacio museístico para las barcas del Desembarc, entre otras actividades relacionada con el mar.

El Alcalde Marcos Zaragoza y el director general de Costas y Puertos de la Generalitat Valenciana, Marc García, han visitado este frente portuario donde ya han comenzado las labores de limpieza del antiguo Varadero, que durarán tres meses. Este espacio se había degradado con el paso del tiempo y se han acumulado materiales y enseres sin uso. La zona de actuación tiene más de 6.000 metros cuadrados y está ubicada al final de la avenida del Port.

El Alcalde Marcos Zaragoza explicó que “hemos trabajado de forma conjunta con la Generalitat para plantear cómo queremos que sea esta zona ubicada en un lugar privilegiado y convertir este recinto portuario, ahora en desuso, en una zona que preserve la actividad pesquera, pero también muestre nuestro patrimonio e historia relacionada con el mar, además de que sirva para atraer inversión pública y privada”.

Marcos Zaragoza y Marc García destacaron que este proyecto, que empieza con la limpieza de la zona, es fruto de la colaboración entre administraciones que permite “rehabilitar espacios deteriorados e integrar el puerto y la ciudad”.

Marc García indicó que “las obras para esa integración ya han comenzado, en concreto, la Generalitat ya está rehabilitando el antiguo varadero, que lleva más de 10 años sin ningún tipo de actividad, y donde se acumulan algunos elementos como un antiguo barco abandonado desde hace más de 30 años”. El responsable autonómico apuntó que “con esta actuación, dejaremos un lienzo en blanco para que el Ayuntamiento pueda darle uso y realizar una serie de actividades relacionada con el mar y la Economía Azul”.

El Alcalde Marcos Zaragoza explicó que “vamos a hacer una zona que ponga en valor nuestra historia y patrimonio, como es la musealización de una parte para ubicar nuestras barcas del Desembarc, uno de los actos más emblemáticos de las Fiestas de Moros y Cristianos de Villajoyosa y que será declarado Bien de Interés Cultural (BIC)”.

Además, “vamos a ubicar aquí, al lado del mar, la escuela de remo del Club Náutico”. El Alcalde destacó que todo nace de “una colaboración con el propio Club Náutico y Puertos para convertir este espacio urbano en “un punto único y darle la utilidad que se merece y merece Villajoyosa”. El primer edil apuntó que “tenemos más actuaciones previstas de forma conjunta que se irán avanzando poco a poco”.

El Alcalde Marcos Zaragoza indicó que “somos un municipio de mar y parte de nuestra actividad económica y de ocio está dirigida a él. No podemos quedarnos parados ante evidencias como que Villajoyosa está ya en el mapa de la arqueología subacuática, con el pecio Bou Ferrer, y del deporte con la celebración del ICF Canoe Ocean Racing World Championships (Mundial de Kayak de Mar) en octubre de 2026 de la mano del Club Náutico”. El primer edil añadió que “no podemos quedarnos parados y no invertir en aquello que fomentará nuestro desarrollo y permitirá atraer inversión a nuestra zona portuaria, una de las más importantes por su actividad pesquera”.