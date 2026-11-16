El Departamento de Salud de la Marina Baixa realiza un seguimiento individualizado de 110 pacientes crónicos complejos

El Departamento de Salud de la Marina Baixa mantiene actualmente a 110 pacientes crónicos complejos en seguimiento a través de la enfermera gestora de casos hospitalarios, una profesional que facilita la coordinación de la atención que reciben las personas con necesidades asistenciales complejas. Su trabajo incluye la organización de consultas y cuidados entre los distintos servicios del hospital y los centros de salud, así como la colaboración con Trabajo Social cuando la situación del paciente lo requiere.

La mayoría de las personas atendidas presentan una o varias enfermedades crónicas que requieren la intervención de diferentes profesionales sanitarios y un seguimiento continuado. Esta situación puede implicar la asistencia a distintas consultas y la necesidad de organizar los cuidados tanto durante el ingreso hospitalario como después del regreso al domicilio.

Una de las funciones de la enfermera gestora de casos es coordinar las citas de los distintos servicios y procurar que se agrupen en un mismo día, siempre que sea posible. De esta forma, se busca reducir los desplazamientos al hospital y facilitar la asistencia de los pacientes, especialmente de aquellos que necesitan el acompañamiento de familiares o cuidadores.

Coordinación entre profesionales y preparación del alta hospitalaria Para adaptar el seguimiento a cada situación, la enfermera gestora de casos valora las necesidades de los pacientes ingresados en el Hospital Universitario Marina Baixa y atiende las derivaciones realizadas por otros profesionales sanitarios. Cuando detecta dificultades para realizar las actividades básicas de la 2 vida diaria o una red de apoyo insuficiente, realiza una valoración conjunta con el trabajador social. Esta colaboración también puede iniciarse desde Trabajo Social cuando identifica necesidades de cuidados.

El trabajador social se entrevista con el paciente y, cuando corresponde, con las personas de su entorno para conocer qué ayuda pueden ofrecer y qué apoyos adicionales necesita. Esta información se incorpora a la planificación de los cuidados: ambos profesionales preparan con el paciente un plan de atención que tiene en cuenta su voluntad, su autonomía y las posibilidades de recibir ayuda en casa.

Con esta valoración, la preparación del alta reúne los cuidados sanitarios y los apoyos que necesita la persona en su entorno. La enfermera gestora de casos coordina con atención primaria la continuidad de cuidados, como las curas, la atención de sondas o el soporte nutricional, mientras el trabajador social organiza los apoyos sociales necesarios. El centro de salud puede así continuar el seguimiento cuando el paciente regresa a casa.

La atención incluye también orientación a las familias y los cuidadores sobre los cuidados en el domicilio y los recursos disponibles, así como la resolución de dudas y la detección de dificultades para atender al paciente. La enfermera gestora de casos facilita, además, el acceso a material de apoyo, como sillas de ruedas o andadores, con la prescripción médica correspondiente.

Este seguimiento busca facilitar el día a día de las personas con enfermedades crónicas complejas y de quienes las cuidan, mediante una atención coordinada que reduzca desplazamientos innecesarios y dé continuidad a los cuidados dentro y fuera del hospital.