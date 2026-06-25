La web municipal de Benidorm supera los 1,6 millones de usuarios y el uso de la Sede Electrónica se eleva hasta los 234.000

La página web del Ayuntamiento de Benidorm, www.benidorm.org ha superado los 1,6 millones de usuarios en los últimos doce meses según los datos según los datos de la analítica web registrados en el portal municipal para una auditoría interna del departamento de Informática. Esos mismos datos han constatado también el crecimiento del uso de la Sede Electrónica, que se ha elevado hasta los 234.000 usuarios, así como las más de 368.000 visualizaciones de páginas durante el período analizado.

En cuanto a las redes sociales municipales los resultados igualmente reflejan un significativo aumento ya que Facebook e Instagram rozan los 100.000 seguidores y superan los 21 millones de impresiones. Ambas redes sociales casi duplican sus interacciones y consolidan los canales municipales como una herramienta de información y servicio público.

El periodo analizado abarca desde julio de 2025 hasta junio de 2026 e indica que la web municipal registró 1.641.607 usuarios y 1.774.399 sesiones en ese tiempo. El concejal de Comunicación del Ayuntamiento de Benidorm, Juan Díaz, ha indicado al respecto que “las cifras confirman la elevada utilización de los canales digitales municipales como herramienta de información y acceso a los servicios públicos por parte de la ciudadanía” y ha destacado que “la estrategia digital del Ayuntamiento ha permitido duplicar la interacción ciudadana en redes alcanzando los 21,9 millones de impresiones”.

Estos resultados, incluidos los de la Sede Electrónica, “reflejan el progresivo crecimiento del uso de la administración electrónica y la consolidación de la Sede como canal para realizar trámites, consultar información y relacionarse telemáticamente con el Ayuntamiento” ha subrayado Díaz, que ha resaltado que la comparación con el último informe de audiencia señala que la web suma más de 136.000 usuarios y la Sede incrementa su audiencia en más de 61.000, con cerca de 112.000 consultas de páginas adicionales.

En términos porcentuales, el crecimiento en usuarios de la Sede Electrónica se sitúa en un 36%, mientras que las visualizaciones crecen más e un 43% respecto al último informe. El edil de Comunicación ha valorado “positivamente” la evolución de estos indicadores “porque ponen de relieve la importancia creciente de los canales digitales y la necesidad de continuar mejorando su accesibilidad, usabilidad y capacidad para facilitar a la ciudadanía el acceso a la información y a los servicios públicos”.

La web municipal www.benidorm.org reúne la información institucional, administrativa y de actualidad del Ayuntamiento, mientras que la Sede Electrónica sede.benidorm.org permite efectuar consultas, solicitudes y trámites municipales a través de internet.

Por lo que respecta a las redes sociales, estas continúan ampliando su comunidad y la capacidad para trasladar información municipal a la ciudadanía. Así, las cuentas institucionales de Facebook e Instagram suman ambas 99.720 seguidores, lo que representa un crecimiento del 7,95% y han generado en estos últimos doce meses más de 21,9 millones de impresiones. Facebook es la comunidad más numerosa con 75.320 seguidores e Instagram alcanza los 24.410, creciendo más del 20%.

Juan Díaz ha subrayado en este sentido que además del crecimiento de la comunidad, destaca especialmente “la evolución de la visibilidad de los contenidos”, que fueron más del doble que en el período anterior analizado. “Igualmente significativa” ha continuado Díaz, es la participación de los usuarios, ya que las publicaciones acumularon 778.510 interacciones –casi un 100% más- incluyendo reacciones, comentarios, contenidos compartidos, guardados y clics.

En el caso de Instagram, es la plataforma que presenta una mayor evolución, con un crecimiento por encima del 400% en número de interacciones. Facebook, por su lado, continua desempeñando un papel esencial como canal de información municipal y con un volumen de publicaciones similar a los doce meses anteriores logró aumentar más de un 81% las interacciones y cerca de un 70% el alcance medio de cada publicación.

El concejal ha precisado que “desde el departamento de Comunicación se ha reforzado durante el último año la planificación, adaptación y difusión de contenidos en función de las características de cada red social, combinando información institucional, actualidad municipal, avisos de servicio público y contenidos audiovisuales”. Así, ha detallado que entre las publicaciones con mayor repercusión figuran “los avisos meteorológicos y de emergencias, la información de la Policía Local, los comunicados institucionales, los proyectos municipales, las fiestas, los eventos y los servicios públicos”.

El edil ha citado como ejemplo que una información sobre la intervención por parte de la Policía Local de más de 3.000 artículos falsificados “alcanzó cerca de 250.000 impresiones y más de 34.000 interacciones”. Y también obtuvo una destacada repercusión la publicación sobre la consecución de 6,4 millones de euros de fondos europeos para el proyecto Benidorm Open Arena, “que superó las 176.000 visualizaciones en Instagram”.

“Estos resultados consolidan las redes sociales municipales como una herramienta fundamental para ofrecer información directa, inmediata y útil a la ciudadanía, especialmente ante situaciones de emergencia, avisos relevantes o acontecimientos de interés general” ha finalizado Díaz, que ha avanzado que el Ayuntamiento “seguirá trabajando en la mejora de sus canales digitales, incorporando nuevos formatos y contenidos para facilitar el acceso de la población a la información municipal y fomentar una comunicación cada vez más próxima, rápida y eficaz”.