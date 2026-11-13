El Hospital Universitario Marina Baixa presenta un nuevo protocolo de atención al duelo perinatal elaborado por ginecólogas y matronas

El Hospital Universitario de la Marina Baixa ha presentado su nuevo protocolo de atención al duelo perinatal, elaborado conjuntamente por ginecólogas y matronas del equipo de Obstetricia, durante las V Jornadas Multidisciplinares sobre la Atención al Duelo Perinatal, celebradas bajo el título “Retos en la atención de los abortos de menos de 22 semanas”.

El encuentro ha reunido a profesionales sanitarios, especialistas del ámbito jurídico y madres en duelo para analizar las necesidades asistenciales y emocionales de las familias, así como las cuestiones legales y bioéticas relacionadas con estas situaciones. La jornada, se ha estructurado en tres mesas de trabajo dedicadas a las buenas prácticas asistenciales, las experiencias personales de las madres y las cuestiones jurídicas y bioéticas con espacios de debate entre los participantes.

En la primera mesa se ha presentado el nuevo protocolo de atención al duelo perinatal del hospital, elaborado conjuntamente por las ginecólogas y matronas del equipo de Obstetricia. La presentación ha corrido a cargo de Telma Andreu Pérez, matrona del centro y miembro del Grupo de Duelo Perinatal del Colegio de Enfermería de Alicante. Este bloque también ha abordado los aspectos que pueden mejorarse en la atención a la interrupción del embarazo y la importancia del apoyo psicológico a las familias ante pérdidas gestacionales de menos de 22 semanas. La jefa del Servicio de Obstetricia y Ginecología, Mar Fitor Serrano, ha destacado la utilidad de estas jornadas para revisar la atención que reciben las familias y compartir experiencias entre los distintos profesionales implicados. “Estas jornadas nos permiten compartir experiencias sobre la atención al duelo perinatal y revisar cómo acompañamos a las familias. Poner en común las diferentes perspectivas nos ayuda a mejorar en nuestra práctica diaria”, ha señalado.

La segunda mesa ha estado dedicada a las experiencias de madres que han atravesado un duelo perinatal, con el objetivo de incorporar su perspectiva al análisis de la atención sanitaria. Mayte García Pérez, técnica en Cuidados Auxiliares de Enfermería del hospital, ha compartido su experiencia personal de duelo perinatal en el centro, mientras que Sonia Guerrero Sola, autora del libro “Ella vino para salvarme”, ha relatado su experiencia de interrupción del embarazo en el segundo trimestre de gestación.

La tercera mesa ha tratado los aspectos jurídicos y bioéticos de los abortos de menos de 22 semanas.

Las ponencias han abordado la evolución del registro de los nacidos sin vida, las cuestiones relacionadas con el nacimiento con vida y su inscripción registral, así como propuestas de cambios legislativos. En este bloque han participado Pedro José Femenía López, catedrático de la Universidad de Alicante; Sonia Pastor Montero, enfermera especialista en Enfermería Pediátrica, y Montse Robles López, enfermera y presidenta de la Federación Española de Duelo Perinatal.

La apertura del encuentro ha contado con la participación de Beatriz Massa Domínguez, gerente del hospital; María Belén González Pérez, directora de Enfermería del Departamento de Salud de la Marina Baixa; Montserrat Angulo Perea, presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante, y Mar Fitor Serrano, jefa del Servicio de Obstetricia y Ginecología. Durante la apertura también se ha presentado una exposición fotográfica relacionada con el duelo perinatal.