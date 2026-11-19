El deportista y conferenciante Álex Roca ofrecerá el próximo miércoles 25 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Centro Social Platja Albir de l’Alfàs del Pi, la conferencia ‘El límite te lo pones tú’, una charla abierta a toda la ciudadanía, tanto a personas asociadas a Jovempa Marina Baixa como a quienes no forman parte de la organización. La actividad está organizada por Jovempa Marina Baixa, en colaboración con el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, y pretende acercar al público una historia de superación personal que invita a reflexionar sobre las barreras, la capacidad de esfuerzo y la importancia de afrontar la vida con determinación.

El presidente de Jovempa Marina Baixa y de la Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante, Dioni Navarro, ha presentado hoy esta iniciativa junto al alcalde de l’Alfàs del Pi, Vicente Arques; la concejala de Presidencia, Mayte García; la concejala de Residentes, Martine Mertens, y el concejal de Comercio, Patrick de Meirsman.

Navarro ha destacado el valor de la historia personal de Álex Roca y el impacto que puede tener en quienes asistan a la conferencia. “Es una charla que te va a hacer valorar la vida, cosas tan cotidianas como poder andar, escuchar o realizar cualquier actividad del día a día. Álex tiene un 76% de discapacidad física y está haciendo maratones por todo el mundo. Su historia es increíble. Creo que a quienes tengan la oportunidad de escucharlo les va a encantar y les hará cambiar un poco el chip, especialmente ahora que termina el año y empezamos a plantearnos nuevos objetivos”, ha señalado.

Por su parte, el alcalde, Vicente Arques, ha agradecido a Jovempa Marina Baixa que haya impulsado esta propuesta en colaboración con el Ayuntamiento y ha destacado la importancia de acercar a la ciudadanía experiencias como la de Álex Roca. “Su trayectoria demuestra que las dificultades no tienen por qué determinar hasta dónde podemos llegar. Escuchar su experiencia es una oportunidad para reflexionar sobre el esfuerzo, la constancia y la confianza en nuestras propias capacidades. Son valores que también resultan fundamentales en el ámbito personal, social y profesional”, ha manifestado.

Álex Roca Campillo nació en 1991 y, cuando tenía seis meses, sufrió una encefalitis viral herpética que le provocó una parálisis cerebral, con un 76% de discapacidad física que afecta principalmente a la movilidad de la parte izquierda de su cuerpo. Se comunica mediante la lengua de signos y ha convertido el deporte en una herramienta fundamental para su desarrollo personal y su afán de superación.

A lo largo de su vida ha afrontado numerosos retos y ha conseguido importantes logros deportivos. Participó en la Titan Desert de 2018 y en la Pilgrim Race del mismo año, y en 2019 se convirtió en la primera persona con parálisis cerebral en finalizar la Titan Desert. También ha completado cinco triatlones, un acuatlón y numerosas medias maratones en ciudades como Barcelona, Nueva York, Miami, Londres, Milán, Madrid y Valencia. En 2023 logró finalizar la Maratón de Barcelona, convirtiéndose en la primera persona del mundo con un 76% de discapacidad física en completar una maratón. En 2024 también terminó la Maratón Pour Tous de París. Entre sus desafíos figura, además, haber recorrido en bicicleta adaptada cinco de los puertos más exigentes del Tour de Francia.

Más allá de sus resultados deportivos, Roca desarrolla una importante labor como conferenciante, compartiendo su experiencia para acercar la realidad de la discapacidad a la sociedad y transmitir un mensaje de igualdad, esfuerzo y confianza en las capacidades de cada persona. Su filosofía parte de una idea clara: los límites no deben venir impuestos por los demás y cada persona debe poder decidir hasta dónde quiere llegar.

La conferencia tiene un precio de 10 euros para las personas asociadas a Jovempa Marina Baixa y de 20 euros para las no asociadas. Las entradas pueden reservarse a través de la página web de Jovempa, donde es necesario acceder al formulario de inscripción y completar los datos correspondientes.

La iniciativa se enmarca en la colaboración que mantienen desde hace más de una década el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi y Jovempa Marina Baixa, a través de distintas acciones destinadas a fomentar el espíritu emprendedor y apoyar a la juventud empresarial. Esta colaboración se articula mediante un convenio anual dirigido a impulsar el autoempleo, la innovación y la formación empresarial entre los jóvenes del municipio.

Dioni Navarro, que compagina la presidencia de Jovempa Marina Baixa con la presidencia provincial de la organización, ha destacado también el buen momento que atraviesa la asociación y las oportunidades que ofrece formar parte de ella. “Estamos muy contentos de poder representar ahora a la provincia de Alicante desde la Marina Baixa. Es un buen momento para asociarse a Jovempa, porque conectamos a empresarios de la comarca con empresas de toda la provincia e incluso a nivel nacional. Se genera un intercambio muy positivo de experiencias y oportunidades”, ha explicado.