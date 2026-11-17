El Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía de Bienestar Social, destinará 9.000 euros para asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que realizan proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo. Así lo ha aprobado la Junta de Gobierno Local después de haber estimado las tres solicitudes recibidas.

Las ayudas aprobadas ascienden a 3.000 euros cada una y se corresponden con otros tantos proyectos. El primero de ellos, de la Asociación Solidaridad Benidorm-Chimbote, es para el sostenimiento del Asilo de San José de Casma. El segundo proyecto, a cargo de la entidad Chambbáa, es el transporte de material médico quirúrgico para el Hospital San Rafael de Bombuaka (Togo). Por último, el tercer proyecto, de la asociación Rafiki África, es la ampliación del comedor de la escuela de secundaria en Kenziga (Uganda).

El objetivo de estas ayudas es que puedan beneficiarse las entidades y asociaciones que promuevan actividades de solidaridad y cooperación activa con los países en desarrollo. En ese sentido, la concejal de Bienestar Social, Ángela Zaragozí, ha señalado que “en el ánimo del Ayuntamiento está seguir apoyando a estas entidades y por ello se elaboró esta convocatoria de subvenciones, en el marco de nuestra política de sensibilización y apoyo a favor de la solidaridad internacional”.

Las bases de la convocatoria establecen que las actuaciones subvencionables son las dirigidas a acciones directas en los países empobrecidos como la solidaridad, la justa distribución de la riqueza, el racional y sostenible aprovechamiento de los recursos y la protección y promoción de la tercera edad, infancia y familia, así como las orientadas a la defensa y promoción de los Derechos Humanos.

Asimismo, los gastos que pueden ser subvencionados son los derivados del material quirúrgico, sanitario, maquinaria y materiales de construcción y los gastos de transporte de los mismos; mano de obra nativa; sostenimiento de hogares, centros o instituciones de acogida para mujeres, infancia y/o tercera edad; y desplazamiento de menores de países empobrecidos o en conflicto bélico para estancias temporales en Benidorm.