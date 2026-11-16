Finestrat implanta un centenar de contenedores marrones de recogida selectiva de orgánica

El contenedor marrón de recogida selectiva de residuos orgánicos llega a Finestrat. Desde el Ayuntamiento han iniciado la instalación de 100 unidades para aumentar el sistema de separación de residuos en el municipio y seguir avanzando hacia un modelo de gestión más sostenible.

Los contenedores marrones se están distribuyendo por los puntos limpios de toda la localidad donde ya existen contenedores amarillos de envases, facilitando así que la ciudadanía pueda separar las distintas fracciones en un mismo espacio, lo que hace más cómoda su utilización.

El concejal de Mantenimiento y gestión de residuos, Tomás Sellés, afirmó que “aueremos animar a toda la ciudadanía a familiarizarse con el nuevo contenedor marrón e incorporarlo poco a poco a sus hábitos diarios. Al principio puede generar algunas dudas. Por eso, vamos a acompañar su instalación con información y recomendaciones prácticas para que todos sepamos qué residuos depositar y cómo hacerlo correctamente. Separar la materia orgánica es un paso importante para mejorar la gestión de nuestros residuos”, añadió, “Por eso, pedimos la colaboración de vecinos y vecinas para utilizar correctamente estos nuevos contenedores, emplear bolsas compostables y depositar los residuos a través de la tapa pequeña. Son gestos muy sencillos que, cuando los hacemos entre todos, tienen un impacto muy positivo porque evita la llegada de todos estos residuos a los vertederos, ya muy congestionados».

«Bajo nuestro lema Cada gesto cuenta, estamos trabajando para ofrecer más servicios y facilitar el reciclaje en Finestrat. Sin embargo, las infraestructuras y los recursos deben ir acompañados de la implicación de la ciudadanía. Entre todos podemos conseguir un municipio más sostenible”.

La implantación de este nuevo servicio viene acompañada de una campaña informativa y de sensibilización ciudadana para explicar qué tipo de residuos deben depositarse en el contenedor marrón, cómo utilizarlo correctamente y la importancia de separar adecuadamente la materia orgánica. Como ejemplos de esta campaña, hubo un punto informativo del Consorci Mare de Residus en el mercadillo del pasado vienes de Finestrat para acercar a vecinos y visitantes las claves de esta nueva recogida selectiva. Durante la jornada también se distribuyeron bolsas compostables para facilitar la separación de los residuos orgánicos en los hogares.

Para utilizar correctamente estos contenedores, desde el Ayuntamiento se recomienda depositar los residuos en bolsas compostables y utilizar la tapa pequeña habilitada para su apertura, evitando introducir bolsas de plástico convencionales y otros residuos que no correspondan a esta fracción.

La incorporación del contenedor marrón se integra en la estrategia municipal de gestión de residuos bajo el lema «Cada gesto cuenta», que reúne distintas medidas destinadas a facilitar la separación, mejorar la recogida selectiva con la colaboración ciudadana.

Entre estas actuaciones se encuentra el servicio de recogida a domicilio de restos de poda y enseres, la recogida específica de cartón comercial, la renovación de los contenedores de recogida selectiva amarillos (envases) y azules (papel y cartón), así como la presencia del ECOMÓVIL del Consorci Mare de Residus todos los sábados en distintos puntos de la localidad para facilitar la separación y recogida de residuos que no se depositan en los puntos limpios habituales. De igual modo, están a disposición de la ciudadanía las instalaciones del Ecoparque Finestrat (carrer Alfàs del Pi, 6) y la posibilidad de depositar residuos en el Ecoparque de Benidorm, ubicado en la antigua carretera de Finestrat a La Nucia (partida Foia del Verdader, junto Terra Mítica).

“Con todas estas medidas, Finestrat continúa ampliando los recursos disponibles para que vecinos, vecinas y establecimientos comerciales puedan gestionar sus residuos de manera más cómoda y responsable. Porque la sostenibilidad también se construye con pequeños gestos cotidianos. Cada gesto cuenta. Y separar correctamente nuestros residuos es uno de ellos”