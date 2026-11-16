Benidorm acoge un curso del IVASPE sobre seguridad policial en entornos turísticos

Benidorm acoge desde hoy y hasta el miércoles el curso ‘La Policía Local en entornos turísticos: prevención, atención ciudadana y gestión del conflicto’, una acción formativa organizada por el Ayuntamiento de Benidorm con la colaboración del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE), y la Conselleria de Emergencias.

La actividad formativa reunirá durante tres jornadas a policías locales de distintos municipios de la Comunitat Valenciana.

A la primera sesión del curso han asistido el director general de Seguridad Pública de la Conselleria de Emergencias, Erich Vanacloig; la directora del IVASPE, Raquel Minguet; el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Benidorm, Jesús Carrobles; el comisario jefe de la Policía Local de Benidorm, José Carlos Amorós; y técnicos de la Administración.

Carrobles ha destacado la importancia de esta iniciativa formativa, impartida por técnicos del IVASPE, para seguir avanzando en un ámbito en el que Benidorm cuenta con una amplia experiencia. «Vienen policías de toda la Comunitat Valenciana y va a servir para seguir trabajando conjuntamente con policías, hoteleros y gente del sector turístico, para aprender cómo podemos evolucionar en algo en lo que Benidorm es pionero, que es la seguridad a nivel del turismo», ha señalado.

El edil ha incidido también en la relación directa entre seguridad y calidad de vida en los destinos turísticos: «En definitiva, una ciudad que es segura es una ciudad feliz y eso en Benidorm lo hacemos siempre muy bien».

El programa de formación combina contenidos relacionados con la realidad turística y la actividad policial. La primera jornada incluye sesiones sobre el perfil del turista británico, el fenómeno turístico y sus implicaciones, el análisis económico y financiero del sector, así como la gestión, promoción turística y desarrollo sostenible. También participan representantes del Consulado británico, la Cátedra de Estudios Turísticos Pedro Zaragoza Orts, HOSBEC, TUI y Visit Benidorm.

La segunda jornada abordará cuestiones relacionadas con la protección de la propiedad industrial e intelectual y el fenómeno del ‘top manta’, la importancia de las policías locales para los servicios de información y las competencias policiales en el ámbito marítimo. El programa incorpora asimismo una sesión sobre atención ciudadana y gestión del conflicto, impartida por el catedrático de la Universidad de Alicante Miguel Richart Martínez.

La última jornada estará dedicada a la gestión de grandes eventos, la comunicación policial y la atención al turista extranjero, con la participación de profesionales de la Policía Local de Benidorm, la Policía Nacional y el Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE).