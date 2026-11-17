El Ayuntamiento de Villajoyosa, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, está llevando a cabo una actuación de limpieza, mantenimiento y eliminación selectiva de vegetación invasora en el cauce del río Torres. La intervención comprende una superficie identificada de 8.201 metros cuadrados, con una posible ampliación de otros 1.000 metros cuadrados, hasta alcanzar una superficie estimada de 9.201 metros cuadrados.

El objetivo principal es mejorar el estado de conservación del río mediante la retirada de vegetación invasora en las zonas de actuación, favorecer la vegetación autóctona y evitar acumulaciones de restos vegetales que puedan dificultar el paso del agua.

El Alcalde Marcos Zaragoza, destacó que “la conservación de nuestros ríos y barrancos es una responsabilidad ambiental, pero también una cuestión de prevención. Con estas actuaciones queremos cuidar nuestro patrimonio natural y mantener los cauces en mejores condiciones ante episodios de lluvias intensas”.

Marcos Zaragoza apuntó que “Villajoyosa cuenta con un entorno natural de gran valor que debemos proteger. No se trata solo de actuar cuando aparece un problema, sino de mantener y conservar estos espacios a lo largo del tiempo”.

El concejal de Medio Ambiente, Carlos Soler, explicó que “estamos actuando sobre una superficie importante del río Torres para retirar vegetación invasora en diferentes tramos. Queremos favorecer la recuperación de la vegetación autóctona, mejorar las condiciones ambientales y reducir las posibles obstrucciones”.

El edil del área recalcó que “los ríos son ecosistemas vivos. No se trata de eliminar toda la vegetación, sino de intervenir selectivamente sobre las especies invasoras, respetando la vegetación propia del entorno y la biodiversidad”.

La retirada selectiva de obstáculos vegetales puede ayudar a conservar la capacidad de desagüe en los puntos intervenidos, pero no elimina por sí sola el riesgo de inundación. La actuación forma parte de los trabajos de cuidado y mantenimiento de los espacios naturales municipales