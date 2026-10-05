La Nucía entrega las llaves de una Vivienda para Jóvenes

El Ayuntamiento de La Nucía ha hecho entrega de las llaves de una nueva vivienda para jóvenes menores de 35 años. Estos adosados están ubicados en el carrer Serra Grossa (Urb. La Colina). En total se han entregado ya 8 de las 12 viviendas para jóvenes, a las que pudieron optar menores de 35 años empadronados en La Nucía. En breve se entregarán 2 viviendas, una vez completados todos los trámites.

Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, hizo entrega de la vivienda para jóvenes, tras la firma ante notaria de la escritura del adosado, tras la adjudicación definitiva.“ Este mes de octubre hemos entregado la llave de la octava vivienda para jóvenes, una vez finalizados los trámites. Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando hasta completar la entrega de las 12 viviendas, a las que pudieron optar todos los jóvenes nucieros menores de 35 años. De hecho, en breve entregaremos dos más, una vez completada toda la documentación necesaria. Una vez más demostramos nuestro compromiso con la juventud y el acceso a la vivienda” comentó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía. El primer edil añadió que “en breve se pondrá en marcha una segunda fase con el proyecto para la construcción 60 Viviendas de Protección Oficial (VPO), sin límite de edad”.

Esta vivienda para jóvenes entregadas es un adosado, ubicados en el carrer Serra Grossa nº8 en la urbanización La Colina. Zona residencial que cuenta con una piscina comunitaria y unas excelentes vistas a la Bahía de Altea, Benidorm y Calpe. Además, los nuevos propietarios han optado a la adquisición de una plaza de parking subterráneo de la urbanización, opción contemplada en las bases de adjudicación.

El Ayuntamiento de La Nucía pondrá en marcha una segunda fase del con el proyecto para poner en marcha 60 Viviendas de Protección Oficial (VPO), sin límite edad. El objetivo es facilitar el acceso a la vivienda a los nucieros y nucieras.