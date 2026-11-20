El conseller de Pesca, Miguel Barrachina, ha visitado el puerto de Villajoyosa para conocer las mejoras realizadas en el barco Nou Calpe Quatre, que ha incorporado una nueva maquinilla de pesca.

Se trata de un sistema que permite alternar entre la pesca de gamba y la de litoral sin necesidad de cambiar manualmente los aparejos, es decir, los equipos que se utilizan para cada modalidad de pesca. Además, al ser más ligera que la anterior, permite reducir el consumo de combustible.

La inversión se ha realizado a través del programa europeo FEMPA, destinado a modernizar y adaptar la flota pesquera. El proyecto cuenta con una financiación del 70 por ciento de la Unión Europea y el 30 por ciento restante de la Generalitat Valenciana.