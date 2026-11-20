La ciudad de Benidorm se prepara para una nueva campaña de bono consumo #BenidormTeDaMás, que como en años anteriores se va a desarrollar del 15 al 31 de diciembre con el objetivo de apoyar a los hogares y fomentar las compras en el comercio local durante las próximas fiestas navideñas. La Junta de Gobierno Local aprobó el pasado lunes las bases reguladoras de la séptima edición de esta campaña, que hoy ha sido presentada por el alcalde de la ciudad, Toni Pérez. El primer edil ha afirmado que esta edición, nuevamente, tendrá carácter universal para todos los ciudadanos mayores de 18 años empadronados en la ciudad antes del 1 de octubre, lo que supone una cantidad total de posibles beneficiarios de 73.125 personas, cerca de 2.500 más que en 2025.

Los ciudadanos podrán descargarse un total de tres bonos por importe de 10 euros cada uno, que podrán canjear en los establecimientos adheridos por compras que, al menos, multipliquen por dos la cuantía de dicho bono. Es decir, podrán obtener un descuento máximo de treinta euros por compras de cuantía igual o superior a sesenta.

Pérez ha recodado que, un año más, “somos el único municipio que va a conceder estos bonos de manera directa y universal para todos sus empadronados mayores de 18 años, sin tener que realizar largas colas ni ningún pago por anticipado, lo que ha sido desde el principio una de nuestras señas de identidad”. A la vez, ha insistido en que esta campaña “se impulsó en 2020 con un doble objetivo, que a día de hoy sigue cumpliendo: contribuir con los hogares de Benidorm y apoyándoles para minimizar el encarecimiento de la cesta de la compra, cada vez más desorbitado; e inyectar economía en las empresas locales, para que puedan mantener o incluso generar el empleo en estas fechas”. O, como ha resumido, “sostener el tejido social y el tejido productivo de Benidorm”.

Asimismo, el primer edil ha destacado el notable incremento experimentado nuevamente este año en el número de posibles beneficiarios, pasando de 70.547 en 2025 a 73.125 para esta edición. “Aunque muchos se empeñen en trasladar otros mensajes, Benidorm es tierra de oportunidades y así lo entienden muchas personas que vienen a Benidorm en busca de esa oportunidad y no solo la encuentran, sino que también se empadronan y crean en Benidorm su proyecto de vida y su hogar”, ha indicado.

Para financiar esta campaña, el Ayuntamiento ha reservado una partida inicial de 1.507.244 euros, en base a las previsiones de años anteriores, si bien llegado el caso esta cuantía podría incrementarse hasta alcanzar el importe necesario para atender la totalidad de los bonos canjeados. De ellos, 807.244 euros proceden de la Diputación Provincial de Alicante, que ha movilizado un total de 25 millones de euros a repartir entre los 141 municipios de la provincia, mientras que el Ayuntamiento aporta otros 700.000 euros de recursos municipales para completar la campaña, “garantizando así que esta iniciativa llegue a toda la población”, ha destacado el alcalde.

Plazos de adhesión

Tras la aprobación de la convocatoria y de las bases de la campaña, el calendario de #BenidormTeDaMás empieza este próximo martes, 24 de noviembre, fecha a partir de la cual los establecimientos interesados pueden tramitar su adhesión. Toni Pérez ha informado de que el plazo de inscripción se mantendrá abierto hasta el 30 de diciembre, un día antes de finalizar la campaña, “para dar oportunidad de ser parte de la misma al mayor número de establecimientos posibles”.

Como en ediciones anteriores, las solicitudes de adhesión se realizarán a través de la web https://bonobenidormtedamas.es , la misma que posteriormente utilizarán los usuarios para acceder a sus bonos y en la que también podrán consultar qué establecimientos participan de la campaña.

Siguiendo también la misma operativa que años atrás, para acceder a los bonos las personas usuarias deberán darse de alta nuevamente en esta plataforma. El 15 de diciembre, a las 9 de la mañana, se activará la opción para poder descargarse los bonos, que podrán ser canjeados en los establecimientos colaboradores hasta las 23.59 horas del 31 de diciembre. Una vez registrada en la web, la persona beneficiaria podrá solicitar sus bonos desde la aplicación móvil BuyBono, disponible en Play Store y Apple Store, o bien acceder a ellos en la web, generándose un código QR para cada uno de estos bonos, que serán los que posteriormente se empleen para obtener los descuentos.

Igualmente, Pérez ha recordado que el Ayuntamiento habilitará puntos de atención presencial para atender posibles incidencias y prestar asistencia a aquellas personas que tengan dificultades en el uso de las nuevas tecnologías o que precisen ayuda para descargar sus bonos. “Conforme se acerque el inicio de la campaña, informaremos de estos puntos para que quien lo precise pueda acudir a ellos, nuevamente, para garantizar la accesibilidad máxima”.

Se estima que el impacto de esta sexta edición de #BenidormTeDaMás en el tejido empresarial local puede alcanzar o incluso superar los 3 millones de euros. Es decir, “que por cada euro municipal invertido, se realice un gasto aproximado de unos 3 euros, tomando como base la experiencia de ediciones anteriores”, según Toni Pérez.

Una inyección para la economía local desde 2020

El Ayuntamiento de Benidorm impulsó el programa de bonos consumo #BenidormTeDaMás en plena pandemia de covid-19, con una primera campaña de tarjetas que se tradujeron en ayudas directas para 3.000 familias de Benidorm durante las Navidades del año 2020. Un año después, estas ayudas evolucionaron a lo que es el bono consumo en la actualidad, adquiriendo carácter universal para todos los ciudadanos empadronados en Benidorm y mayores de 18 años, con una fórmula que este año alcanzará su séptima edición.

“Aunque las condiciones han cambiado con respecto a las que teníamos cuando se lanzaron por primera vez estas ayudas, creemos que esta iniciativa puede seguir aportando mucho a nuestros vecinos y a nuestras empresas y sigue cumpliendo con los objetivos que nos marcamos: reactivar la economía local, contribuyendo a que muchas compras se queden en nuestra ciudad en una época del año de gran consumo, y a su vez ayudando a las familias a rebajar el gasto de la cesta de la compra”.

La sexta campaña de Bono Consumo #BenidormTeDaMás, que se celebró en 2025, se saldó con 495 comercios adheridos. De los 70.547 potenciales beneficiarios (empadronados mayores de 18 años), 45.093 personas se descargaron un total de 135.280 Bonos, suponiendo un 63,91% de la población total. De esas descargas, se consumieron un total de 121.591 bonos, (1.215.910€), suponiendo un impacto total de compras directas de 3.544.752,57€ en el comercio local, alcanzándose la proporción de 3 euros generados por cada 1 de inversión.

El alcalde ha señalado que la previsión es que en este 2026 “se obtengan cifras similares a las de la pasada edición”, tanto en número de establecimientos adheridos como en impacto económico en la ciudad, y “se salde un año más con mucho éxito”. Por último, ha recordado que “Benidorm fue pionera en la puesta en marcha de este producto, que después se ha replicado, aunque con muchas diferencias, en decenas de municipios”. “Cuando algo funciona, no hay que cambiarlo. Y el bono consumo funciona en Benidorm y muy bien”, ha concluido.