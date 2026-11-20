La Guardia Civil ha investigado a dos personas, un hombre y una mujer de 54 y 57 años, respectivamente, por su presunta implicación en un incendio forestal registrado en el término municipal de Beniardá.

Los hechos ocurrieron durante el mes de agosto en un paraje natural del municipio de Beniardá. La investigación permitió determinar que el fuego se había originado durante unos trabajos de instalación de canalones para recogida de aguas pluviales en una vivienda próxima a la zona forestal. Durante estas labores se realizaron cortes de material metálico con una herramienta eléctrica, lo que provocó la proyección de partículas incandescentes que alcanzaron la vegetación y dieron origen al incendio.

Los hechos se produjeron en el paraje Penyeta de La Hiedra, en un entorno de especial valor medioambiental. El lugar afectado está incluido en la Red Natura 2000, una red europea de espacios naturales protegidos cuyo objetivo es conservar la biodiversidad y proteger los hábitats naturales y las especies que los habitan.

Tras recibir el aviso del incendio, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Alicante, se desplazaron hasta la zona junto con un agente medioambiental especializado en investigación de incendios forestales. Allí realizaron una inspección del terreno para localizar el punto exacto en el que se había iniciado el fuego y determinar sus posibles causas.

Durante las actuaciones, los investigadores localizaron distintos indicios que permitieron relacionar el origen del incendio con los trabajos que se estaban realizando en la vivienda. El análisis de las pruebas y las gestiones posteriores permitieron esclarecer las circunstancias en las que produjo el fuego e identificar a las personas presuntamente responsables.

La investigación ha permitido esclarecer las circunstancias en las que se produjo el incendio y atribuir a estas dos personas un presunto delito de incendio forestal por imprudencia grave, al no haber adoptado las medidas necesarias para evitar que las partículas incandescentes alcanzaran la vegetación.

La investigación ha sido llevada a cabo por el Servicio de Protección a la Naturaleza (SEPRONA) de Alicante, en colaboración con agente medioambiental de la Generalitat valenciana y agentes del Puesto de la Guardia Civil de Callosa de Ensarriá.

Las diligencias han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villajoyosa.

Para más información pueden contactar con la Oficina Periférica de Comunicación de la Guardia Civil de Alicante, en el teléfono 96 514 56 60, extensión 0610011.