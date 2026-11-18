El gobierno local de Elche, formado por el PP y Vox, aprbará en un pleno municipal extraordinario convocado para el jueves de la próxima semana el presupuesto que manejará el próximo año el Ayuntamiento de Elche y las empresas públicas adscritas al mismo.

El montante económico global de ese presupuesto asciende a 356,6 millones de euros, lo que supone un 4,3 % de incremento respecto al presente ejercicio.

Esas cuentas municipales contemplan un capítulo de inversiones de 50,6 millones de euros, experimentado un incremento de 5,5 millones de euros respecto al presente ejercicio.

En ese capítulo de inversiones, entre las dotaciones que contempla el presupuesto municipal hay dotaciones para la rehabilitación del antiguo convento Las Clarisas; para la construcción del polideportivo de Puertas Coloradas; así como la finalización del centro sociocultural ‘Maestro Javaloyes’ que se está edificando en la parcela que antaño ocupó la fábrica Jayton en la avenida de Novelda.

También hay partidas para la conclusión de las reformas de los mercados municipales Plaza Madrid, Plaza Barcelona y el Mercado Central, así como para nuevo centro sanitario en Torrellano, para la rehabilitación del barrio Porfirio Pascual, para el nuevo Conservatorio de Música y para un campo de fútbol en la pedanía de La Marina.

Del mismo modo, se ha dotado con más de un millón de euros una partida destinada a la transformación del antiguo edificio de Correos en el centro de la ciudad como un inmueble para oficinas municipales, y habrá una partida de tres millones de euros para la construcción de nichos en el cementerio nuevo.

Para las expropiaciones de terrenos en el último tramo de la Ronda Sur se contemplan dos millones de euros y a la ampliación del parque empresarial de Torrellano se destinarán 8,7 millones de euros.

En el ámbito de políticas sociales, el presupuesto municipal de 2027 prevé un montante económico de 16,5 millones de euros, lo que representa un incremento de un 10 %, de 1,5 millones de euros, respecto a este año.

En el área de acción social, entre otros proyectos, destacan tres. Uno es la creación de una partida de 280.000 euros para ayudas al alquiler de viviendas. El segundo es la implicación con la Universidad CEU Cardenal Herrera de la creación de una Cátedra Sociosanitaria de cuyos servicios se beneficiarán directamente personas mayores en situación de vulnerabilidad, al tiempo que el tercer proyecto destacable es la constitución de un centro de día para personas mayores.

Tanto el alcalde de Elche Pablo Ruz, del PP, como la concejala de Familia y Mayores han destacado el carácter social del presupuesto municipal que ha elaborado el gobierno local.

Además, ambos han subrayado que la legislatura va a acabar tras haberse aprobado un presupuesto municipal en cada uno de sus años.

Préstamo bancario de hasta 38 millones de euros y endeudamiento

El presupuesto municipal de 2027 del Ayuntamiento de Elche también contempla la posibilidad de solicitar un préstamo de hasta 38 millones de euros, si bien el concejal de Hacienda, Francisco Soler, ha asegurado que esa cantidad se ha puesto “para cuadrar el presupuesto”, añadiendo que cómo máximo se solicitará un préstamo de 15 millones.

Además, el concejal responsable del área municipal de Hacienda ha estimado que el año 2027 finalizará con un endeudamiento municipal “por debajo del 25 %”. Ha añadido que en la actualidad esa deuda se sitúa en torno al 20 %.

Pretensión de que entre en vigor el 1 de enero

El borrador del presupuesto municipal elaborado por el gobierno local del PP y Vox ha sido presentado esta mañana al Consejo Económico y Social de la ciudad. Ha sido el primer paso para su aprobación definitiva. El siguiente paso va a ser dictaminar ese presupuesto municipal de 2027 en la Comisión Municipal de Hacienda, paso que se dará la próxima semana antes de la celebración del pleno municipal extraordinario en el que PP y Vox aprobarán el documento. Tras esa aprobación se abrirá un periodo de alegaciones y cuando las que se puedan presentar se resuelvan, el presupuesto municipal estará en condiciones de ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y, con ello, entrar en vigor.

El equipo de gobierno confía en que la vigencia del presupuesto municipal pueda arrancar el 1 de enero.