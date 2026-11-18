La Policía Nacional ha detenido en Elche a un hombre acusado de forzar dos taquillas de un gimnasio de la ciudad y llevarse unas chanclas y una pulsera de oro, cuyo valor ascendía a 3.000 euros.

Los hechos se investigaron tras la denuncia de un ciudadano que manifestó haber sido víctima del robo de unas chanclas de su taquilla del gimnasio y posterior hurto de la pulsera que había dejado en su neceser mientras se duchaba.

La víctima relató en su denuncia que cuando fue a su taquilla tras su entrenamiento en el gimnasio vio que habían forzado el candado y le habían sustraído las chanclas. Al darse cuenta del hecho, otro varón que había en el gimnasio se ofreció a dejarle sus propias chanclas para que se duchara, a lo que la víctima accedió.

Sin embargo, ese ofrecimiento fue al parecer una artimaña, puesto que, cuando regresó de la ducha, se dio cuenta de que del interior del neceser le habían sustraído esa pulsera de oro que había dejado para ducharse.

Agentes de Policía Judicial se hicieron cargo de la investigación, durante las que descubrieron que en una tienda de compraventa de objetos de segunda mano de la ciudad un varón había realizado dos ventas de lo que parecían ser eslabones de cadena de oro, por valor de 983,55 y 988,10 euros cada uno.

Así pues, los agentes del Cuerpo Nacional de la Policía focalizaron la investigación sobre esta persona, por si pudiera estar relacionada con estos hechos, y de forma paralela averiguaron que a otro usuario del gimnasio también le habían robado en el interior de su taquilla, si bien aún no había denunciado los hechos.

En este nuevo hecho, la víctima, tras dejar sus objetos personales dentro de la taquilla, tuvo problemas para cerrar el candado. Se ofreció a ayudarle un varón que había en el vestuario en ese momento. Tras clausurarlo, se marchó a la sala a realizar su entrenamiento. Posteriormente, cuando regresó al vestuario tras su rutina, pudo ver que el candado estaba fracturado y que le habían sustraído de la taquilla sus pertenencias.

Las pesquisas policiales realizadas permitieron determinar que el hombre que supuestamente vendió los eslabones de oro en la tienda de segunda mano era el mismo que había interactuado en el vestuario con ambas víctimas, dejándole las chanclas al primero y ayudando al segundo a cerrar el candado.

Ante esos hechos, los agentes establecieron un dispositivo de búsqueda que culminó con la localización y detención del investigado, que tiene 52 años de edad, como presunto autor de los hechos investigados. El arrestado, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición del juzgado de guardia de Elche.