El Teatro Castelar de Elda roza los 28.000 espectadores en lo que llevamos de año. De ellos, más de 11.300 han accedido al recinto cultural para presenciar alguna de las 37 representaciones escénicas programadas y casi 5.700 a alguna de las actuaciones musicales celebradas. El resto, unas 10.400 personas, han estado en el Teatro Castelar participando en los 26 eventos de otra índole que ha acogido el mismo.

Además, el análisis de procedencia del público pone de manifiesto que casi la mitad del mismo proviene de localidades cercanas como Petrer (16 %), Elche (4 %), Alicante (3 %), Novelda (2 %), Sax (2 %), Monóvar (2 %) y Villena (2 %). También se ha registrado la llegada al teatro eldense de espectadores procedentes de Murcia y de Valencia.

“Los datos demuestran que el Teatro Castelar vive un momento extraordinario, con una programación cuidada, variada y de primer nivel que conecta con el público y hace que cada vez más personas viajen hasta Elda para disfrutar de nuestras artes escénicas, la música y las distintas propuestas culturales”, ha señalado Rosa Vidal, concejala de Cultura que ha subrayado que el respaldo del público «es el mejor aval al trabajo que se realiza para mantener una cartelera exigente y abierta a todos los públicos, consolidando nuestro teatro como un espacio cultural de referencia».