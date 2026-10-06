Margalló Ecologistes en Acció identifica en Elche más de 1.200 alcorques en la vía pública con deficiencias.

Margalló Ecologistes en Acció ha localizado en Elche 1.230 alcorques repartidos por distintos puntos del casco urbano que presentan deficiencias a modo de estar vacíos, tapados o en los que está el hueco en el pavimento de una calle o acera, pero sólo queda la base del tronco cortada a ras o sobresaliendo del suelo.

El colectivo ecologista ha participado en la iniciativa promovida en el ámbito nacional denominada ‘Aquí falta un árbol - Ecomapa 2026’ y su intención es ahora hacer llegar al equipo de gobierno el informe en torno a los alcorques que se ha elaborado.

Desde Margalló Ecologistes en Acció se ha destacado este martes que la inspección desplegada en la ciudad por los voluntarios participantes en la iniciativa ha detectado otras deficiencias como que en el entorno del barrio de Carrús apenas se han detectado deficiencias porque no hay espacio para árboles.

Para Margalló Ecologistes en Acció es necesario renaturalizar las ciudades y “conseguir en ellas una alta presencia de vegetación, también en el estrato arbustivo, permitiendo que las hierbas silvestres ocupen su espacio de forma natural”. El grupo conservacionista destaca que “el principal enemigo de las ciudades verdes es el pavimento” y las podas “severas e inoportunas” a las que, a su juicio, se somete “gran parte del arbolado urbano”.

También en Aspe, Santa Pola y Monóvar

La campaña ‘Aquí falta un árbol - Ecomapa 2026’ ha sido promovida por distintas entidades entre las que se encuentran Margalló Ecologistes en Acció, la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, Greenpeace e Intermón Oxfam. El objetivo de la misma pasa por visibilizar el estado del arbolado urbano y proponer mejoras a los gobiernos locales.

Esa acción de inspección de alcorques en la vía pública también ha llegado a otros puntos de las comarcas del Vinalopó como a las localidades de Aspe, Santa Pola y Monóvar.

En Santa Pola se han identificado más de 300 alcorques en espacios públicos con deficiencias; en Aspe han sido más de 200; y en Monóvar más de un centenar.