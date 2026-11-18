La Learning Factory de Elche ha comenzado a andar con la vocación por parte de la Generalitat, promotora junto al Ayuntamiento ilicitano de su puesta en marcha, de que sirva su primera etapa sirva de experiencia piloto para poder exportar la experiencia a otros territorios de la Comunitat Valenciana.

Con sede en el edificio del centro tecnológico Inescop de Elche, la Learning Factory ha sido activada con la organización de dos cursos relacionadas con el sector calzado. El primero, centrado en herramientas de inteligencia artificial, comenzó ayer y se va a prolongar hasta mediados de diciembre. El segundo, arrancará el día 15 de ese mes y girará en torno a la impresión 3D, aplicada también al sector zapatero.

Los cursos son gratuitos, previa inscripción, y tienen un cupo máximo de 16 alumnos, según ha destacado este miércoles Eduardo Pascual, secretario autonómico de Innovación de la Generalitat Valenciana, en una entrevista en ‘Más de uno Elche-comarcas del Vinalopó’.

La nueva Learning Factory tiene como órgano gestor a la Fundación de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y cuenta con la implicación activa de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal), la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado (AEC) y del centro tecnológico INESCOP.