Elche va a ser el escenario el próximo día 8 de diciembre de la quinta edición de la carrera solidaria ‘RUTA 091 Norberto Maratón’, organizada por la Policía Nacional.

Este año, la carrera lleva el nombre de Norberto 'Maratón', en honor al agente ilicitano de la Policía Nacional que organizó y promovió esta carrera solidaria desde sus inicios en la ciudad de Elche.

La prueba tendrá salida en el Paseo de la Estación y durante toda la jornada habrá exhibición de medios policiales, así como de entretenimiento para los más pequeños con castillos hinchables.

El evento constará de una única modalidad, con una distancia a recorrer de cinco kilómetros, que se podrá recorrer corriendo o andando.

La cuota de inscripción para participar en la prueba tiene un precio de 12 euros y la recaudación íntegra se donará íntegramente a dos asociaciones sin ánimo de lucro. Se trata de la Unidad de Apoyo al Paciente Oncológico (UAPO), entidad que promueve el voluntariado social, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de los pacientes oncológicos, y de la Asociación de Esclerosis Múltiple (AEMEC), entidad que trata de dar visibilidad y ayudar a personas que sufren esa enfermedad degenerativa.

Además, se ha habilitado un dorsal solidario, bautizado como ‘Dorsal 0’, a través del que cualquier persona puede realizar la donación económica que estime conveniente.