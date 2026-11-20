La Coordinadora Feminista d’Elx ha convocado para el próximo miércoles 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una concentración en recuerdo de las 46 mujeres asesinadas en episodios de violencia machista que se acumulan en lo que llevamos de año, así como de las víctimas de los 1.387 crímenes machistas desde que se contabilizan las cifras y de las víctimas mortales de la violencia vicaria.

La concentración tendrá a las 19:00 horas en la plaza de Baix, espacio público en el que desde dos horas antes se llevarán a cabo distintas actividades.

La Coordinadora Feminista de Elche ha reclamado más implicación institucional en materia de igualdad con la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que, insiste el colectivo, en Comunitat está caducado desde 2023. También pide que el Ayuntamiento de Elche elabore un Plan Municipal de Igualdad y ha instado al consistorio a dar más publicidad al Centro Mujer 14 horas de la ciudad.

“En este 25 de noviembre queremos poner el acento en los servicios públicos de calidad, en un estado de bienestar que sea garante de la protección a las mujeres, porque entendemos que unos servicios públicos de calidad salvan vidas”, ha afirmado este viernes Carmen Palomar, integrante de la Coordinadora Feminista en el municipio ilicitano que ha avanzado que “este año se encargarán de la lectura del manifiesto personas vinculadas al ámbito educativo, sociosanitario y a la lucha por el acceso digno a una vivienda”.

“Si pensamos en la educación, todo lo que tiene que ver con la prevención, con la educación en los jóvenes, la prevención contra la violencia de género y la educación en igualdad, son buenos instrumentos de educación para ellos y para hacer frente a la violencia machista”, ha concluido Palomar.