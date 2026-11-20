La afiliación a la Seguridad Social ha crecido en el último año en Elche en más de 5.000 trabajadores y trabajadoras, en Santa Pola en 651 y en Crevillent en 356.

A fecha del presente mes de noviembre, en la comarca del Baix Vinalopó hay 114.294 trabajadores dados de alta en la Seguridad Social, lo que representa un 6 % más que hace doce meses.

De ese total, el 77 % se adscriben al Régimen General y en 19 % son trabajadores autónomos. El 3 % de los cotizantes lo hacen en el sector agrario y el 1 % como trabajadores en el hogar.

Así lo reflejan las cifras facilitadas por el sindicato CCOO que apuntan a que esa situación de tendencia positiva se replica en las comarcas del Medio y Alto Vinalopó.

En el Medio Vinalopó, el incremento de cotizantes en el último año natural se ha cuantificado en 1.205 personas, lo que en términos relativos supone un 3 %.

Las personas dadas de alta en la Seguridad Social en Elda se cifran en 14.231, en Petrer en 9.209 y en Novelda 8.371. En Aspe se contabilizan 6.211.

En el Alto Vinalopó, en los últimos doce meses se han sumado 656 nuevas personas dadas de altas en la Seguridad Social, lo que supone un crecimiento del 4 % en ese periodo.

En estos momentos, en la comarca del Alto Vinalopó hay 19.526 afiliados a la Seguridad Social, de los que cerca de 11.800 están en Villena, más de 4.000 en Sax y 1.400 en Biar.