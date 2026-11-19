El SOM Festival 2027 continúa desvelando los nombres de su próxima edición. Los Secretos actuarán en Castellón el viernes 30 de julio de 2027, en el Real Club Náutico, dentro de su nueva gira ‘Nada es como antes’.

Con más de cuatro décadas sobre los escenarios, la banda madrileña sigue siendo uno de los grandes referentes del pop español. Durante el concierto, el público podrá disfrutar de algunos de sus temas más conocidos, como ‘Déjame’ o ‘Pero a tu lado’, junto a nuevas composiciones.

Los Secretos se convierten así en el segundo artista confirmado del SOM Festival 2027, después del anuncio de El Barrio, que actuará el próximo 17 de julio.

El festival, que celebrará su séptima edición durante los meses de julio y agosto, volverá a tener como escenario el Real Club Náutico de Castellón. Además, este año contará con el universo artístico del castellonense Ripollés como protagonista de su imagen.

Las entradas para el concierto de Los Secretos ya están a la venta a través de la página web oficial del festival, www.somfestival.es.